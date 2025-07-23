Скрытая правда Кремля: СМИ раскрыли, как провал "трехдневной СВО" повлиял на армию

Санкции и высокая стоимость войны постепенно ослабляют способность России конкурировать на мировом рынке вооружений.

https://glavred.info/war/nachalo-konca-rossii-smi-raskryli-kak-proval-trehdnevnoy-svo-povliyal-na-armiyu-10683998.html Ссылка скопирована

Западные ограничения вынуждают Россию упрощать и замедлять производство военной техники / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 отдельная танковая бригада

Кратко:

Россия выделяет рекордные 6,3% ВВП на войну - самый высокий уровень за десятилетие

Военные расходы РФ выросли до максимума со времен Холодной войны

Россия планирует самые большие военные расходы за последние десятилетия

Россия тратит рекордные средства на войну против Украины, однако из-за западных санкций теряет возможность модернизировать свою армию и готовить ее к будущим технологически более сложным конфликтам. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на аналитический отчет Матье Булега, консультанта программы "Россия и Евразия" в лондонском аналитическом центре Chatham House.

По его словам, в 2025 году Россия планирует потратить на войну 6,3% ВВП - самый высокий уровень военных расходов со времен Холодной войны. В то же время из-за ограниченного доступа к критическим импортным компонентам происходит технологическая деградация российского военно-промышленного комплекса.

видео дня

"России, вероятно, придется упростить и замедлить свое военное производство, смириться со снижением качества продукции и с определенной формой 'инновационной стагнации' в своих исследованиях и разработках", - отметил Булег.

Аналитик объясняет, что вместо научно-технических прорывов российский военный сектор вынужден заниматься постепенным усовершенствованием устаревших систем, адаптируя вооружение к новым реалиям, а не внедряя настоящие инновации.

В краткосрочной перспективе это означает, что Россия сможет производить технику, которая будет оставаться угрозой для Украины и Европы. Однако со временем ее способность конкурировать с ведущими военными державами будет снижаться.

Еще одна серьезная проблема - экономическая "усталость" от высоких военных расходов. По словам Булега, на первый взгляд, война дает положительные макроэкономические показатели, однако впоследствии растет инфляция, падает покупательная способность населения и обостряется кризис ликвидности в банках. Эти негативные тенденции уже наблюдаются в российской экономике.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, Соединенные Штаты ведут переговоры с рядом партнеров относительно возможности передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве США.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post отметил потребность Украины в дополнительных системах ПВО, в частности Patriot, средствах перехвата дронов и авиации для борьбы с вражескими беспилотниками.

Кроме того, поставки систем противовоздушной обороны является критически важным для Украины, тогда как другие виды американского вооружения пока не имеют решающего влияния на ситуацию на фронте, ведь основную роль играют беспилотники.

Читайте также:

Об источнике: Business Insider? Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред