Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

В ЦПИ считают, что война против Украины все больше влияет на внутреннюю жизнь России, включая символические события, призванные демонстрировать "силу".

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В РФ отменили военно-морской парад / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню ВМФ России, отменен без официальных причин

Аналитики ЦПИ отмечают, что российские корабли "не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории"

В этом году в Санкт-Петербурге отменили главный военно-морской парад, который традиционно проходил 27 июля по случаю Дня ВМФ России. Власти официально не объяснили причин такого решения, однако известно, что не будет ни прохода флота по Неве, ни фейерверка из Петропавловской крепости. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Специалисты Центра считают, что отмена парада может быть свидетельством того, что война против Украины все больше влияет на жизнь внутри самой России, затрагивая даже масштабные патриотические мероприятия, которые должны были служить демонстрацией силы режима.

видео дня

"Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла. Корабли РФ не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории", - говорится в заявлении ЦПД.

Адмирал Кузнецов / Главред- инфографика

Аналитики также обратили внимание на то, что параллельно с этим событием появилась информация о возможном списании единственного российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Флот РФ и удары по кораблям - что известно

Как сообщал Главред, не так давно ВСУ получили новую цель. В Telegram-канале "АТЕШ" было опубликовано фото локации объекта, принадлежащего 12-му главному управлению Минобороны РФ - этот объект относится к Тихоокеанскому флоту РФ и выполняет засекреченные задачи.

В то же время в начале июля в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БПЛА. В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система ПВО.

Экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука ответил, будут ли наращивать ВСУ удары по целям в Крыму. Он заявил, что сейчас нельзя говорить, что полуостров потерял актуальность как потенциальный военный объект врага.

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Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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