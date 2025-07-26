Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю

В России был атакован завод, с которого везут для войска РФ станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов.

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Удар по заводу в Ставрополе/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Кратко:

В Ставрополе в РФ прогремели взрывы

Дроны атаковали местный радиозавод "Сигнал"

С этого завода поступала важная техника для российской оккупационной армии

В российском Ставрополе утром в субботу, 26 июля, прогремели взрывы.

Местные жители слышали несколько громких взрывов. Об этом сообщают местные СМИ.

видео дня

В сети отмечается, что беспилотники утром атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Этот завод является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге страны-агрессора РФ.

Завод специализируется на изготовлении абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания.

С этого предприятия российским оккупантам поставляют станции активных помех "Смальта" и "Гардения", а также РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, таких как "Тополь-Э". Отмечается, что на заводе мог пострадать цех с готовыми боеприпасами.

Удар по заводу в Ставрополе/ скрин

Смотрите видео удара по заводу в Ставрополе:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 июля Россию трясло от взрывов и вспышек - под удар попала важная логистика. Воздушную тревогу объявляли в 7 областях России.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля взрывы раздавались полтора часа - дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза. В аэропорту Сочи были введены ограничения на вылет и прилет.

Напомним, в ночь на 25 июля в РФ дроны атаковали химический завод. Местные власти утверждают, что обошлось без повреждений, но в Сети появились кадры пожара на предприятии.

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