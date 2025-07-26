Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю

Кратко:
- В Ставрополе в РФ прогремели взрывы
- Дроны атаковали местный радиозавод "Сигнал"
- С этого завода поступала важная техника для российской оккупационной армии
В российском Ставрополе утром в субботу, 26 июля, прогремели взрывы.
Местные жители слышали несколько громких взрывов. Об этом сообщают местные СМИ.
В сети отмечается, что беспилотники утром атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Этот завод является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге страны-агрессора РФ.
Завод специализируется на изготовлении абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания.
С этого предприятия российским оккупантам поставляют станции активных помех "Смальта" и "Гардения", а также РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, таких как "Тополь-Э". Отмечается, что на заводе мог пострадать цех с готовыми боеприпасами.
Смотрите видео удара по заводу в Ставрополе:
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 23 июля Россию трясло от взрывов и вспышек - под удар попала важная логистика. Воздушную тревогу объявляли в 7 областях России.
Также ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля взрывы раздавались полтора часа - дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза. В аэропорту Сочи были введены ограничения на вылет и прилет.
Напомним, в ночь на 25 июля в РФ дроны атаковали химический завод. Местные власти утверждают, что обошлось без повреждений, но в Сети появились кадры пожара на предприятии.
Читайте также:
- "Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне
- РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского
- Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред