37 "прилетов" и пожар: в РФ дроны атаковали химический завод

Местные власти утверждают, что обошлось без повреждений, но в Сети появились кадры пожара на предприятии.

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Взрывы в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 25 июля в России прогремели взрывы. Ударные дроны атаковали Ставропольский край РФ и нанесли удар по заводу "Невинномысский Азот".

Городской голова Невинномысска Михаил Миненков заявил о 37 "прилетах". При этом он утверждает, что власти контролируют ситуацию как на самом заводе, так и в целом в городе.

"Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе", — цитирует Миненкова российский Telegram-канал Astra.

видео дня

Удар по РФ / скрин с тг

Тем временем в Сети появилось видео ударов по городу. На кадрах, которые обнародовали местные жители, слышно как к заводу подлетают дроны, а после этого происходит мощный взрыв. В результате вспыхивает пожар,

Отметим, ОАО "Невинномысский Азот". Это — российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, входит в группу "ЕвроХим".

Также от пяти до семи взрывов прогремело в Таганроге и Новочеркасске. Под ударом могла оказаться железная дорога и распределительные станции.

В Тамбовской области рф сообщают об ударах по Тамбовскому пороховому заводу в Котовске. По данным OSINT-аналитиков, на заводе начался пожар.

По данным Mash, дроны атаковали и Тимашевск в Краснодарском крае.

РосСМИ пишут, что-то из-за атаки дронов сразу в восьми аэропортах России ввели план "Ковёр". Закрыты аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Всего задержано 25 рейсов.

Удары по России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июля в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Регион атаковали дроны. Под удар, вероятно, попала Сочинская нефтебаза. По данным местных властей, один человек погиб, еще один - ранен.

21 июля в поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

В ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.

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