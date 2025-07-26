"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Сейчас Украина не имеет достаточно ресурсов, чтобы вытеснить Россию, считает он.

https://glavred.info/ukraine/somnevayus-chto-vyderzhit-neskolko-let-hodzhes-udivil-prognozom-o-voyne-10684643.html Ссылка скопирована

Ходжес удивил прогнозом о войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Вы узнаете:

Почему РФ не способна победить Украину

Как можно повлиять на оккупантов

Россия не может прорвать украинскую оборону. Более того, оккупанты не могут победит на поле боя.

С таким заявление выступил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью "Студия Запад".

видео дня

"Российские военно-воздушные силы избегают полетов в воздушном пространстве Украины, а черноморский флот РФ практически исчез с оперативной арены. России не удалось прервать поставки техники и боеприпасов для Украины из Польши. Нет никаких свидетельств того, что российская армия способна прорвать или сломать украинскую оборону", - считает Ходжес.

Также он отметил, что сейчас Украина не имеет достаточно ресурсов, чтобы вытеснить Россию, поэтому без значительных внешних изменений ситуация на фронте через год, скорее всего, будет похожей на нынешнюю.

"Внешним фактором к изменениям может стать либо решительное давление Запада на способность России экспортировать нефть и газ в Индию и Китай, либо масштабное предоставление Украине высокоточного дальнобойного вооружения. Россия не способна победить Украину. Все, на что она способна - это продолжать убивать мирных украинцев, надеясь на усталость Запада. Сомневаюсь, что российская экономика выдержит еще несколько лет такой войны, особенно если ее энергетический экспорт будет заблокирован", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.

Недавно военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ситуация на Покровском направлении сейчас является самой сложной на всей линии фронта.

Также враг активен вблизи реки Оскол. Там россияне пытаются создать плацдарм, с которого в будущем планируют идти в наступление и окружить Купянск.

Вам может быть интересно:

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред