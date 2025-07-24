Летнее наступление РФ: майор запаса спрогнозировал, где россияне нанесут главный удар

Россия перемещает войска вдоль фронта, создавая численные преимущества для прорыва.

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Российские войска начинают летнее наступление на нескольких направлениях фронта одновременно / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Российские войска активизировались и начали летнее наступление на нескольких фронтах.

Оккупанты ведут наступление на северо-восточном и южном направлениях фронта.

Россия проводит масштабные наступательные действия, перемещая войска вдоль линии фронта.

Российские оккупационные войска начали летнее наступление, такое заявление сделал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. В интервью РБК-Украина он отметил, что враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта, о чем также говорил президент.

"Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление - Запорожское и Херсонское, и очевидно это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт - Покровский, Торецкий и Константиновский", - подчеркнул Гетман. видео дня

Еще в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о начале наступления РФ на Северо-Слобожанском направлении.

Майор запаса добавил, что из-за мобильности российских войск трудно предсказать точное место удара.

"Нет никаких резервов тайных. Перемещают войска вдоль линии фронта и там создают численные преимущества, пытаясь продавить линии фронта", - пояснил он.

Гетман также отметил, что любая армия, готовясь к наступлению, делает хоть небольшой прогресс вперед.

"Такого, чтобы армия, которая готовилась, начала наступательные действия и не продвинулась, такого в истории не было".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что российские оккупационные войска сосредоточили значительные силы на Покровском направлении и пытаются штурмовать город с трех сторон.

Военный аналитик Майкл Кларк говорил, что до конца 2025 года Украина может перейти в наступление на локальном уровне.

Кроме того, страна-агрессор Россия перебросила на территорию Украины вновь созданное военное подразделение, которое было сформировано в Чеченской Республике.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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