Почему РФ вдруг изменила тактику на фронте: в ВСУ назвали причины и риски

Враг усиливает натиск на востоке, пытаясь использовать летний период до ухудшения логистики осенью.

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Трегубов сообщает о потерях врага и ожидает пиковую фазу наступления в июле-августе этого года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

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Российские войска на восточном направлении усилили штурмовые действия, действуя преимущественно малыми группами пехоты при поддержке легкой техники и авиации. В ближайшие два месяца ожидается дальнейшее наращивание наступательной активности. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает Укринформ.

По словам Трегубова, на наиболее интенсивных направлениях - Покровском, Новопавловском и Лиманском - враг активно применяет управляемые авиабомбы (КАБы), проводит штурмы малыми пехотными группами, а также использует большое количество беспилотников и легкой техники. При этом, по сравнению с предыдущим периодом войны, применение тяжелой техники и артиллерии значительно уменьшилось.

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Сейчас фактически ведется война пехоты и дронов, а с российской стороны - также КАБов, что используется для усиления давления на украинские позиции. По его словам, оккупанты используют управляемые авиабомбы для уничтожения оборонительных рубежей, в то же время пехота пытается прорываться как самостоятельно, так и при поддержке легкой бронетехники.

"Потери россияне при этом несут большие, но очевидно, что эту летнюю кампанию рассматривают как свой шанс, может, на этот год, как некое временное пространство, в пределах которого они могут что-то сделать, пока не наступила осень, пока не наступили проблемы с логистикой. Пытаются чего-то достичь за этот год, и вот как раз этот месяц и, возможно, следующий, будут наиболее "насыщенными" месяцами, скорее всего", - подчеркнул спикер.

По оценкам военных, враг пытается использовать лето как период наиболее благоприятных условий для проведения активных боевых действий до наступления осенних осложнений.

ОСГВ "Хортица" / Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полному захвату Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Кроме того, оккупационные войска страны-агрессора России меняют тактику ведения боевых действий в Донецкой области из-за большого количества дронов на линии соприкосновения.

Также до конца 2025 года Украина может перейти в наступление на локальном уровне. Об этом, как пишет Sky News, заявил военный аналитик издания Майкл Кларк.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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