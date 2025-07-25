Россияне хотят окружить украинский город: куда враг перебрасывает войска

Войска Путина нацелились на еще один город Украины.

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Россияне пытаются перебрасывать силы через реку Оскол / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

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Россияне хотят наступать на Купянск

Враг пытается перебросить пехоту через реку Оскол

Российские оккупанты пытаются закрепиться на западном берегу реки Оскол, чтобы впоследствии развернуть наступление в направлении Купянска. Об этом рассказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в эфире Ми-Украина.

Он сказал, что враг уже давно форсировал реку Оскол, но пока не имеет возможности перебрасывать туда значительные силы или технику, ведь украинская аэроразведка фиксирует действия оккупантов и уничтожает россиян.

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"Надо понимать, что реку Оскол россияне форсировали уже достаточно давно, и сейчас продолжают перебрасывать свою пехоту на западный берег Оскола для того, чтобы создать угрозу для города Купянск с севера, именно по правому берегу. Очевидно, что они стремятся подготовить условия для окружения или штурма города. Но надо понимать, что на западный берег Оскола на данный момент они могут перебрасывать только пехоту и определенное вооружение", - сказал спикер ОТГ "Харьков".

Шамшин вспомнил, что у россиян были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз украинская аэроразведка такую технику обнаруживала и уничтожала. Таким образом, логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены.

Он добавил, что река Оскол на севере от Купянска не широкая и не глубокая. Ее можно переплыть.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.

Недавно российские оккупанты заявляли, что якобы вошли в Купянск на Харьковщине. Однако представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эту информацию, подчеркнув, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Кроме того, накануне стало известно, что в ближайшие два месяца Покровск Донецкой области может стать эпицентром боев. Здесь худшая ситуация на фронте. Если она станет критической, Силам обороны придется рассматривать вопрос о выходе из города.

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Об источнике: ОТГ "Харьков" Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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