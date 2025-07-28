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"Большая опасность": Жданов раскрыл, почему НАТО не сможет купить оружие для ВСУ

Алексей Тесля
28 июля 2025, 16:51
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В ситуации вокруг новых оружейных поставок Украине много подводных камней, считает Олег Жданов.
Олег Жданов, ATACMS
Олег Жданов прокомментировал сценарий новых поставок Украине/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Жданова:

  • Самое главное – получить от Трампа разрешение на передачу Украине оружия
  • НАТО как юрлицо не сможет купить оружие на свое имя

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал информацию о новом механизме закупки и предоставления американского оружия Украине через НАТО.

"А как же тогда европейский фонд? Будет параллельно? Что-то слишком много фондов выходит тогда", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит, что если новый фонд будет создан за деньги желающих, при этом будет отдельно управляться и закупать оружие, тогда остается непонятным процесс передачи оружия.

"Ведь самое главное – получить от президента США разрешение на передачу Украине, потому что оружие американское", - пояснил он.

Собеседник не исключает, что в договоре не будет указана Украина как сторона-покупатель, а НАТО как юрлицо не сможет купить оружие на свое имя, потому что не все страны Альянса согласны с этой покупкой.

"Значит, должен будет покупать фонд, а дальше, чтобы передать оружие нам, он должен будет получить разрешение Вашингтона. Здесь, на мой взгляд, кроется большая опасность", - предупредил он.

Жданов уверен, что даже если все будет делаться самыми быстрыми темпами, раньше 2026 года Украина вряд ли получит эти вооружения.

"Да, лозунги звучат красивые и хорошие, но действия несколько иные. И не забывайте, сколько раз Трамп публично отказывался от своих слов. Мне бы очень хотелось, чтобы все состоялось, и Украине дали оружие, но, к сожалению, много подводных камней", - резюмировал он.

Напомним, Главред писал, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы ПВО, речь идет о ЗРК Patriot. Также ФРГ передаст Киеву необходимые боеприпасы к системам.

Ранее было объявлено о предоставлении Украине 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. Оружие поступает от США, но финансирование поставок осуществляют страны НАТО, прежде всего ЕС.

Как сообщал Главред, США планируют реализовать вооружение союзникам по НАТО на сумму $10 млрд в рамках механизма поставки оружия для Украины. Дональд Трамп заявил, что речь идет о самой современной американской технике, которую после закупки союзниками получит украинская армия.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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