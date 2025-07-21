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Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

Марина Фурман
21 июля 2025, 15:25
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США и Германия в ближайшие дни согласуют свои действия, чтобы Украина могла получить дополнительные системы ПВО.
Писториус, Patriot
США и Германия готовят системы Patriot для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Ключевые тезисы:

  • Германия передаст Украине 5 систем Patriot
  • Решение было принято во время разговора с министром обороны США Гегсетом
  • Стороны уже работают над достижением этой цели

Берлин предоставит Украине дополнительные системы ПВО, речь идет о ЗРК Patriot. Также ФРГ передаст Киеву необходимые боеприпасы к системам. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", цитирует РБК-Украина.

Во время недавней поездки в Вашингтон Писториус согласовал с министром обороны США Питом Гегсетом предоставление Украине Германией пяти систем Patriot.

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"Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно скорее", - сказал он.

Писториус добавил, что Германия и США в ближайшие дни согласуют свои действия, чтобы достичь этой цели.

"Как этого достичь, мы будем тесно координировать в духе взаимного доверия между партнерами в течение следующих нескольких дней", - подытожил министр обороны Германии.

Рамштайн инфографика
Страны, которые входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Системы Patriot для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после одного из разговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

Позже Трамп сообщил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели. По его словам, сейчас идёт согласование деталей между министерствами обороны США и Германии.

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О персоне: Борис Писториус

Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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война в Украине ПВО ЗРК Patriot
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