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Украина будет ждать: СМИ выяснили, что обещанная союзниками Patriot еще строится

Анна Косик
19 июля 2025, 11:26
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Хотя Украине необходимо усилить ПВО уже сейчас, у западных союзников нет такой возможности.
Германия, Patriot
Система Patriot, которую будет финансировать для Украины Германия, еще не готова / Коллаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНИАН

Главное:

  • Patriot для Украины будет готов не раньше, чем через полгода
  • Германия надеялась финансировать предзаказ систем для Украины
  • В Европе дефицит систем ПВО, поэтому продолжаются переговоры о помощи Киеву

Германия заявила, что профинансирует системы Patriot для Украины. Только вот первый комплекс все еще строится и будет готов не раньше, чем через 6-8 месяцев.

Издание Bild отметило, что на эту систему рассчитывала Швейцария, однако ее подвинули в очереди, чтобы в первую очередь предоставить Patriot Украине. Комплекс производит американская оборонная компания Raytheon.

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Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Кроме этого Германия рассматривает вопрос передачи Киеву еще одной единицы Patriot из запасов Бундесвера, которая затем будет заменена на новую от Raytheon. Однако производство системы и доставка займет даже не месяцы, а годы.

Источники в правительственных кругах Германии рассказали изданию, что сперва план помощи Украине выглядел по-другому: якобы США должны были поставлять Киеву вооружение из собственных запасов, а Германия планировала покрывать расходы на предзаказ.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон не может отдать ни одной единицы своей ПВО, поэтому Европа должна искать в собственных запасах системы.

В то же время у европейских государств есть дефицит средств ПВО, поэтому переговоры о том, кто сможет помочь Украине продолжаются.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.

Недавно президенты Украины и Франции подробно поговорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

Напомним, Главред писал, что в Германии заявили о готовности взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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