Украина будет ждать: СМИ выяснили, что обещанная союзниками Patriot еще строится

Главное:
- Patriot для Украины будет готов не раньше, чем через полгода
- Германия надеялась финансировать предзаказ систем для Украины
- В Европе дефицит систем ПВО, поэтому продолжаются переговоры о помощи Киеву
Германия заявила, что профинансирует системы Patriot для Украины. Только вот первый комплекс все еще строится и будет готов не раньше, чем через 6-8 месяцев.
Издание Bild отметило, что на эту систему рассчитывала Швейцария, однако ее подвинули в очереди, чтобы в первую очередь предоставить Patriot Украине. Комплекс производит американская оборонная компания Raytheon.
Кроме этого Германия рассматривает вопрос передачи Киеву еще одной единицы Patriot из запасов Бундесвера, которая затем будет заменена на новую от Raytheon. Однако производство системы и доставка займет даже не месяцы, а годы.
Источники в правительственных кругах Германии рассказали изданию, что сперва план помощи Украине выглядел по-другому: якобы США должны были поставлять Киеву вооружение из собственных запасов, а Германия планировала покрывать расходы на предзаказ.
Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон не может отдать ни одной единицы своей ПВО, поэтому Европа должна искать в собственных запасах системы.
В то же время у европейских государств есть дефицит средств ПВО, поэтому переговоры о том, кто сможет помочь Украине продолжаются.
Усиление ПВО Украины - последние новости
Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.
Недавно президенты Украины и Франции подробно поговорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.
Напомним, Главред писал, что в Германии заявили о готовности взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины.
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Об источнике: Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
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