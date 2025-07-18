Укрепление ПВО и пилоты для Mirage: Зеленский провел часовую беседу с Макроном

Президенты поговорили о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

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Зеленский провел часовую беседу с Макроном / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

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Стороны обсудили ситуацию на передовой

Зеленский поблагодарил Францию за санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер написал в Телеграм в пятницу, 18 июля.

По его словам, обсуждалась ситуация на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. При этом Макрон демонстрирует "действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам".

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"Хочу отдельно отметить наше соглашение о подготовке пилотов для "миражей" (Mirage 2000, – ред.): Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", – написал Зеленский.

Президенты также подробно поговорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", – анонсировал Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили продолжение работы в формате "коалиции желающих" и реализацию договоренностей недавней встречи. Зеленский поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Европейского союза.

"Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия ощущала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России. Также согласовали с Эммануэлем наши дальнейшие политические шаги", – резюмировал украинский лидер.

Заявления Макрона о войне РФ против Украины – новости:

Как сообщал Главред, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Трамп теперь осознает обман со стороны Путина. Макрон предложил установить России дедлайн для прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский ранее обсудил с Макроном возможность расширения воздушного флота ВВС Украины за счет дополнительны самолетов Mirage. Кроме того, лидеры обговорили и сотрудничество по вопросам производства и инвестиций в дроны-перехватчики.

Зеленский и Макрон также поговорили о совместном производстве беспилотников на базе Renault. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Украина остро нуждается в поддержке, и Париж уже перенаправил Киеву часть средств, полученных от замороженных российских активов.

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