Макрон резко увеличивает военные расходы: СМИ раскрыли причину такого решения

Франция ускоряет увеличение оборонного бюджета, чтобы усилить военную мощь на фоне роста геополитического напряжения.

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Франция стремится укрепить обороноспособность, удвоив расходы на армию на три года раньше запланированного срока / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Armée de Terre

Читайте в материале:

Как Франция планирует удвоить военные расходы за три года

Почему Макрон ускоряет оборонный бюджет и какие есть риски

Что ожидать от бюджета-2026 и как это повлияет на политику

Франция планирует удвоить свой оборонный бюджет до 2027 года, опережая предыдущие планы на три года. Это решение принято на фоне обострения геополитической ситуации. Об этом пишет Reuters.

Ранее страна намеревалась увеличить военные расходы с уровня 2017 года до 2030 года, но президент Эммануэль Макрон пообещал достичь этой цели уже в 2027 году. В 2017 году оборонный бюджет Франции составлял 32 млрд евро, а к 2027 году его объем возрастет до 64 млрд евро. Дополнительно в 2026 и 2027 годах предусмотрено финансирование в размере 3,5 млрд и 3 млрд евро соответственно.

видео дня

Макрон отметил, что ускоренный рост оборонных расходов происходит на фоне усилий по экономии бюджета на 40 млрд евро в проекте бюджета на 2026 год. Он подчеркнул:

"Наша военная независимость неразрывно связана с финансовой независимостью. Это будет профинансировано благодаря большей активности и большему производству".

НАТО​​​​​ / Инфографика: Главред

Премьер-министр Франсуа Байру 15 июля представит детали бюджета на 2026 год, однако реализация планов может столкнуться с политическими трудностями из-за глубокой поляризации парламента. Кроме того, Франция стремится снизить бюджетный дефицит, чтобы удовлетворить требования ЕС и иностранных инвесторов.

Инициативы "коалиции решительных" в отношении Украины - что известно

Как сообщал Главред, недавно в телефонном разговоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили прогресс в рамках "коалиции решительных". Речь шла о планах по размещению военного контингента в Украине.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении Франко-британских объединенных сил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также коалиция лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины поставила РФ жесткий ультиматум. По их словам, прекращение боевых действий должно охватывать все сферы - сушу, воздух и море.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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