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"Действия РФ такие же, как перед потерей Селидово" - лейтенант раскрыл правду о Покровске

Ангелина Подвысоцкая
30 июля 2025, 18:02
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Российские оккупанты пытаются прорываться в Покровск малыми группами.
Война, ВСУ
РФ врывается малыми группами в Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • РФ пытается прорываться в Покровск
  • Враг осуществляет прорывы малыми группами
  • Оккупанты не штурмуют город лоб в лоб

В Покровске очень сложная ситуация. Российские оккупанты пытаются захватить город. Обстановка на этом участке фронта напоминает ситуацию, которая в прошлом году была в городе Селидово. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Ситуация в Покровске несколько напоминает мне Селидово в прошлом году: когда ЛБЗ подошла вплотную к городу, россияне начали запускать мелкие штурмовые группы по 2-3 тела, чтобы они пролезали во все щели, и пытались любыми методами закрепиться и продвинуться в городе.Также они параллельно пытались охватить Селидово с флангов - уже тогда они несколько поумнели, не штурмуют в лоб", - пояснил военный.

видео дня

В самом Покровске сейчас подобная картина. Там линия боевого столкновения состоит из отдельных позиций, через которые враг пытается буквально "просочиться" в город. Там оккупанты хотят спрятаться, чтобы хаотично продвигаться дальше.

Россияне сейчас не штурмуют Покровск лоб в лоб. Они обошли Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Обстановка довольно тяжелая, надеюсь, что в самом городе командование соберет раму и продолжит организовывать оборону", - подытожил лейтенант.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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