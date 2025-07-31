"Перформанс" Часового Яру: ВСУ разоблачили новый сценарий врага

Кратко:
- Россияне ставили флаги в Часовом Яру для пропаганды
- 30 июля враг провел неудачную попытку штурма с бронетехникой
- ВСУ держат город, нанося врагу потери и отражая атаки
Оккупанты пытаются продвинуть нарратив о захвате Часового Яра, однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о другом. Как сообщает 11-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, город и в дальнейшем остается под контролем украинских защитников.
По информации военных, российские силы 27, 28 и 29 июля днем демонстративно устанавливали свои флаги в разных частях города. Эти действия сопровождались видеосъемкой - вероятно, для внутренней пропаганды.
По словам украинских защитников, "оккупанты устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который физически уже длительное время не находится под контролем украинских сил, а также на временно подконтрольной противнику территории района Северный".
Вознаграждение за участие в фейковых акциях
Отмечается, что за подобные "перформансы" российским "добровольцам" командиры обещали краткосрочные отпуска. Во время одной из таких попыток, в микрорайоне Шевченко, российские войска также открывали артиллерийский огонь по позициям ВСУ.
Неудачный штурм
Кроме того, 30 июля утром оккупанты предприняли попытку штурма, задействовав две штурмовые группы по шесть человек, а также две бронемашины. Впрочем, наступление было остановлено:
"штурмовая группа, в состав которой входило по меньшей мере три женщины, была остановлена на восточных окраинах Часового Яра, в районе Северный. Обе боевые машины были уничтожены, а личный состав, который пытался укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери", - говорится в сообщении.
В 11-м корпусе отмечают: несмотря на информационные вбросы со стороны российской пропаганды, Часов Яр остается под контролем ВСУ. Оборону в районе держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, которая продолжает наносить врагу значительные потери.
Наступление ВСУ на Покровском направлении
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы продолжают успешное наступление на Покровском направлении, продвигаясь в нескольких ключевых районах.
Аналитики отмечают, что украинские подразделения достигли прогресса в северной части Лысовки, которая расположена к юго-востоку от Покровска. Это подтверждают доступные геолокационные материалы.
Также в отчете говорится, что украинские силы удерживают позиции во Владимировке, одновременно отражая вражеские атаки в окрестностях населенного пункта Шахово. Российские войска пытаются противодействовать, меняя тактику и активизируя контратаки.
Ситуация на фронте - последние новости
Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.
Кроме того, украинские военные продолжают успешное наступление на Покровском направлении с продвижением в нескольких ключевых районах. В то же время противник предпринимает попытки контратак, меняя тактику и активизируя свои действия.
Также российские войска продолжают укреплять свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые остаются стратегически важными, но пока временно оккупированными.
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Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ
11-й армейский корпус - общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины.
Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Был стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени.
Хотя законодательные условия развития корпуса резерва существовали и раньше, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014-2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно ее участники составили основу оперативного резерва генерального штаба. Wikipedia
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