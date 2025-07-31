"Перформанс" Часового Яру: ВСУ разоблачили новый сценарий врага

Российские оккупанты демонстрируют флаги в Часовом Яру для внутренней пропаганды, но не контролируют город.

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Защитники ВСУ отбивают попытки врага установить флаги и удерживают ключевые позиции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Кратко:

Россияне ставили флаги в Часовом Яру для пропаганды

30 июля враг провел неудачную попытку штурма с бронетехникой

ВСУ держат город, нанося врагу потери и отражая атаки

Оккупанты пытаются продвинуть нарратив о захвате Часового Яра, однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о другом. Как сообщает 11-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, город и в дальнейшем остается под контролем украинских защитников.

По информации военных, российские силы 27, 28 и 29 июля днем демонстративно устанавливали свои флаги в разных частях города. Эти действия сопровождались видеосъемкой - вероятно, для внутренней пропаганды.

видео дня

По словам украинских защитников, "оккупанты устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который физически уже длительное время не находится под контролем украинских сил, а также на временно подконтрольной противнику территории района Северный".

Вознаграждение за участие в фейковых акциях

Отмечается, что за подобные "перформансы" российским "добровольцам" командиры обещали краткосрочные отпуска. Во время одной из таких попыток, в микрорайоне Шевченко, российские войска также открывали артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

Неудачный штурм

Кроме того, 30 июля утром оккупанты предприняли попытку штурма, задействовав две штурмовые группы по шесть человек, а также две бронемашины. Впрочем, наступление было остановлено:

"штурмовая группа, в состав которой входило по меньшей мере три женщины, была остановлена на восточных окраинах Часового Яра, в районе Северный. Обе боевые машины были уничтожены, а личный состав, который пытался укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери", - говорится в сообщении.

В 11-м корпусе отмечают: несмотря на информационные вбросы со стороны российской пропаганды, Часов Яр остается под контролем ВСУ. Оборону в районе держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, которая продолжает наносить врагу значительные потери.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Наступление ВСУ на Покровском направлении

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы продолжают успешное наступление на Покровском направлении, продвигаясь в нескольких ключевых районах.

Аналитики отмечают, что украинские подразделения достигли прогресса в северной части Лысовки, которая расположена к юго-востоку от Покровска. Это подтверждают доступные геолокационные материалы.

Также в отчете говорится, что украинские силы удерживают позиции во Владимировке, одновременно отражая вражеские атаки в окрестностях населенного пункта Шахово. Российские войска пытаются противодействовать, меняя тактику и активизируя контратаки.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Кроме того, украинские военные продолжают успешное наступление на Покровском направлении с продвижением в нескольких ключевых районах. В то же время противник предпринимает попытки контратак, меняя тактику и активизируя свои действия.

Также российские войска продолжают укреплять свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые остаются стратегически важными, но пока временно оккупированными.

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Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ 11-й армейский корпус - общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины. Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Был стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени. Хотя законодательные условия развития корпуса резерва существовали и раньше, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014-2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно ее участники составили основу оперативного резерва генерального штаба. Wikipedia

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