Отбили прорывы на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв

Защитники Украины успешно остановили штурмы врага на юге, востоке и севере, отбив большинство атак.

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ВСУ уничтожили вражеских военных, которые пытались установить флаг в Малиевке, и удерживают контроль над селом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

О главном:

Враг усилил штурмы, но большинство атак отбито

Украинские воины уничтожили 83 оккупантов на Покровском

Село Малиевка остается под контролем Сил обороны

По состоянию на 22:00 вторника, 30 июля, между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 159 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, которая обнародована в Facebook.

"С начала этих суток произошло 159 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли пятьдесят авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1292 дронов-камикадзе и осуществили 4162 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении. видео дня

Враг активизировался на севере и северо-востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 25 атак, еще четыре столкновения продолжаются. Враг сбросил 17 авиабомб и совершил 310 артобстрелов, в том числе 10 - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении отбито 10 атак вблизи Волчанска, Красного Первого и Каменки. На Купянском направлении враг пять раз пытался штурмовать позиции возле Кондрашовки, Загрызово и в направлении Купянска.

Лиманское, Северское и Краматорское направления под давлением

На Лиманском направлении зафиксировано 18 атак вблизи Карповки, Нового Мира, Редкодуба, Ямполовки, в направлениях Дроновки, Шандриголово, Ольговки и Ямполя. На Северском направлении ВСУ отбили 8 атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении продолжаются боевые действия - пока известно о 6 столкновениях, еще одно продолжается. Противник действует в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и Бондарного.

Самые интенсивные бои

На Торецком направлении враг 13 раз атаковал позиции вблизи Торецка, Александро-Шультино, Щербиновки, Александро-Калиново, Белой Горы и Плещеевки. ВСУ остановили 12 атак, еще одно столкновение продолжается.

На Покровском направлении зафиксировано рекордные 49 атак. По данным Генштаба, украинские военные уничтожили 83 оккупантов, из них 59 - безвозвратно. Также ликвидирован мотоцикл и восемь БПЛА врага.

Покровск / Инфографика: Главред

Враг теряет инициативу на юге и запорожском направлении

На Новопавловском направлении отбито 22 атаки вблизи Запорожья, Комара, Перестройки, Поддубного, Малиевки, Федоровки, Шевченко и Новополя. На Гуляйпольском направлении враг потерпел поражение под Малиновкой. Зафиксирован авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении противник пытался продвинуться в районе Плавней. На Приднепровском направлении зафиксировано 3 безуспешные атаки. На остальных направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Враг терпит поражение в тылу

Украинские защитники уничтожили российских военных, которые пытались установить флаг в Малиевке на Днепропетровщине. село остается под контролем Сил обороны.

Ситуация на Кинбурнской и Тендровской косах

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил в эфире телеканала LIVE, что российские войска активно укрепляют свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые имеют стратегическое значение, но пока временно контролируются врагом.

По его словам, там сосредоточены значительные силы РФ, в частности военнослужащие 14-го армейского корпуса Северного флота России. Также на Тендровской косе состоялась ротация подразделений.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Также ранее сообщалось, что Украине передадут новое высокоточное оружие - как это повлияет на ситуацию на фронте. Украинские военные получат 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом. Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 млн долл.

Кроме того, на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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