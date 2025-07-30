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В США предложили новую схему поставок оружия Украине за счет союзников – WSJ

Виталий Кирсанов
30 июля 2025, 22:57
299
Два ведущих сенатора изложили план, позволяющий союзникам финансировать поставки оружия и военной техники Киеву.
В США предложили новую схему поставок оружия Украине за счет союзников
В США предложили новую схему поставок оружия Украине за счет союзников / коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Вероятными донорами являются Германия и Великобритания
  • В спецфонде на закупку оружия будет от 5 до 8 млрд долл в год

Республиканская партия США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что два ведущих сенатора изложили план, позволяющий союзникам финансировать поставки оружия и военной техники Киеву.

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Закон, предложенный сенаторами Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) и Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо), представляет собой наиболее подробное на сегодняшний день описание того, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по снабжению Киева европейскими фондами.

Важно, что Уикер возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, а Риш - сенатский Комитет по иностранным делам, что придает законопроекту вес на Капитолийском холме.

Отмечается, что их законопроект предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема средств от союзников. Министр обороны мог бы затем использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков, пополняющих американские арсеналы, чтобы Пентагон мог продолжать поставлять вооружения в Украину, не подрывая при этом боеготовность США. По словам помощников республиканцев, они рассчитывают на создание источника финансирования в размере от 5 до 8 миллиардов долларов в год, а вероятными донорами являются Германия и Великобритания.

Уикер заявил, что этот закон предоставляет Трампу и союзникам Америки по Организации Североатлантического договора дополнительную возможность ускорить доставку военной помощи Украине, используя имеющиеся американские запасы.

"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО", - пояснил он.

По словам Риша, это будет чёткий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что "его отказ от добросовестных переговоров повлечёт за собой последствия".

Важно, что Уикер обсудил законопроект с Белым домом, который, по словам помощников, в целом положительно воспринял эту идею. Планируется, что он будет принят позднее в этом году в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Александр Сырский объявил о мощном усилении украинской ПВО. Главком ВСУ Александр Сырский встретился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО.

Также ранее сообщалось, что Украина получила несколько систем Patriot - СМИ назвали количество переданных ЗРК. Остальные батареи Patriot могут быть получены за пределами стран НАТО.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов раскрыл, почему НАТО не сможет купить оружие для ВСУ. В ситуации вокруг новых оружейных поставок Украине много подводных камней, считает Олег Жданов.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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