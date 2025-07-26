Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

Остальные батареи Patriot могут быть получены за пределами стран НАТО.

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Германия передала Украине три системы Patriot / Коллаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНИАН

Кратко:

Всего Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме

Украина еще получит по этой схеме радары и артиллерию

Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, когда американское оружие для ВСУ оплачивают европейские страны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что всего Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме. На встрече союзников Украины в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус, не вдаваясь в подробности, заявил, что Берлин "будет способствовать предоставлению" пяти систем Patriot. И собеседники журналистов сообщили, что три системы уже переданы, а по отправке еще одной Германия сейчас ведет переговоры с США.

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Остальные батареи Patriot могут быть получены за пределами стран НАТО, отмечает The Washington Post. Так, Министерство обороны Швейцарии заявляет, что пять комплексов Patriot, которые страна заказала у американского производителя, США перенаправят именно Украине, а швейцарцы получат заказанные комплексы позже.

Ожидается, что кроме систем ПВО, Украина получит по этой схеме радары и системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики беспилотников и артиллерию. Об этом изданию сообщили двое чиновников, знакомых с планами.

Сообщается, что министры обороны европейских стран на этой неделе провели виртуальную встречу с министром обороны США Питом Хегсетом и главнокомандующим войск НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, чтобы обсудить эти планы.

Кроме того, продолжается дискуссия о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Германия уже заявила, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus. Как пишет The Washington Post, дипломаты НАТО не исключают возможности, что свои ракеты предоставят США, хотя Трамп уже заявил, что он "не стремится этого сделать".

Передача Украине систем Patriot - новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой на СМИ писал, что системы противовоздушной обороны Patriot, о которых недавно заявил президент США Дональд Трамп, поступят в Украину не раньше весны 2026 года.

Недавно посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что системы Patriot не изменят ход войны. Он также предостерег, что войны будущего выигрывают не те, кто имеет больше солдат, а те, кто быстрее внедряет дешевые и эффективные технологии на поле боя.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство уже имеет финансовые ресурсы для закупки трех систем Patriot в США. Еще две установки профинансирует Германия, а одну Норвегия. Он подчеркнул, что у Украины запрос на 10 систем Patriot.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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