Почему 'Patriot' не изменят ход войны - Залужный раскрыл секрет победы

О чем сказал Залужный:
- Страны Запада не готовы к войне будущего
- ВСУ нужны интеллектуальные решения, численностью личного состава в войне будущего не победить
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что войны будущего будут определяться скоростью внедрения новых технологий и способностью эффективно и оперативно их использовать. При этом вооружение должно быть не только действенным, но и максимально дешевым. Об этом он заявил в интервью LB.ua.
В качестве примера Залужный привел противовоздушную оборону стран Запада. По стандартам НАТО, для гарантированного уничтожения одной воздушной цели необходимо применить три зенитные ракеты. Но в условиях современной войны такая тактика уже не является эффективной.
Залужный обратил внимание на то, что Россия ежедневно запускает по Украине сотни дронов-камикадзе типа "Шахед". То есть для того, чтобы сбить 500 таких дронов, по натовской логике нужно использовать 1500 ракет ПВО. Проблема в том, что один "Шахед" стоит около 50 тысяч долларов, тогда как одна ракета для системы IRIS-T - примерно 800 тысяч. И это еще при условии, что эти ракеты есть в наличии.
"Не секрет, что [зенитных ракет к ЗРК - ред.] Patriot производится 200 штук в год. И 500 целей в день! Какая страна будет так воевать? Будущая война - это сверхдешевые средства со сверхвысокой эффективностью", - отмечает бывший командующий ВСУ.
Относительно нынешней ситуации на фронте, Валерий Залужный считает, что Вооруженным силам Украины прежде всего нужны интеллектуальные решения и стратегическое планирование, а не просто увеличение численности личного состава.
Он подчеркнул, что в истории именно появление новых видов вооружения и умение оперативно использовать их тактику приводили к созданию империй как Римской, так и монголо-татарской, Французской или Венгерской.
Залужный указал на то, что, к сожалению, Украина по ряду причин не смогла своевременно адаптироваться к новейшим технологиям.
"Вот такая будет война. Если кто-то ждет, что придет миллион солдат и будет кур из сарая доставать, то очень сильно ошибается", - отметил он.
Заявления Залужного о войне - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине с 2024 года продолжается новый этап войны, в котором традиционные методы больше не дают результата. Если украинцы не позаботятся о долгосрочной безопасности, конфликт может затянуться на годы - вплоть до 2034-го. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он подчеркнул, что НАТО, несмотря на модернизацию армий стран-членов, до сих пор не адаптировало свою военную доктрину к современным условиям и не готово к масштабной войне. Альянс остается стратегическим ориентиром для Украины, но сам нуждается в глубоких реформах.
По словам Залужного, 2026 год станет переломным для России - страна-агрессор окажется перед стратегическим выбором.
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О персоне: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.
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