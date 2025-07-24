Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа - тревожный прогноз

Юрий Берендий
24 июля 2025, 21:05
208
РФ наращивает мобилизацию и получает поддержку со стороны Китая, который после ультиматума Трампа только усилил сотрудничество с Кремлем, указывает Жданов.
Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа - тревожный прогноз
Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Жданов:

  • Россия не остановит войну против Украины
  • Китай усиливает сотрудничество с Россией на фоне угроз Трампа

Срок 50-дневного ультиматума Трампа истекает уже 2 сентября. После 2 сентября ситуация для Украины может существенно обостриться, ведь при отсутствии новых масштабных поставок оружия со стороны США и на фоне наращивания российского мобилизационного ресурса, Путин готовится к новой волне наступления. В то же время Китай фактически уже превратился в тыловой завод для российской армии. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Олег Жданов отметил, что Россия не остановится пока там существует хотя бы один россиянин, Путин будет искать возможности продолжать войну.

видео дня

По его словам, мобилизация в регионах РФ продолжается активно - забирают всех без разбора. Население страдает от "бусификации" еще больше, чем в Украине. К тому же, массово мобилизуют мигрантов и срочников.

"1 июля закончился призыв, который был растянут на три месяца. В России планировали набрать 160 тысяч человек. 30% призывников подписывают контракт сразу (в России разрешено в первый день после присяги подписать контракт, солдат уже считается подготовленным). То есть 50 тысяч подписали контракты, и их уже отправили в учебные центры. Путину нужен срок до конца лета, чтобы хотя бы этих призывников немного поднатаскать. Через три недели эти люди будут уже в сформированных частях. Остальные 100 тысяч призывников распихивают по пунктам постоянной дислокации частей, а оттуда выгнали всех контрактников, кто где-то там еще прятался от линии фронта", - указывает военный эксперт.

Жданов добавил, что в течение первых шести месяцев службы контракт подписывает до половины призывников. Поэтому к осени Россия может дополнительно привлечь еще 20-30 тысяч человек - и это уже армия из 100 тысяч человек.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что после заявлений Трампа Китай решил усилить сотрудничество с Россией. Пекин поставляет Москве багги, мотоциклы, а в дальнейшем может поставлять их тысячами. Даже без танков, россияне едут на штурмы на мотоциклах и электросамокатах. Автоматического оружия также хватит, ведь Китай имеет лицензию на производство автоматов Калашникова и готов изготавливать их для РФ. Также не исключена помощь с дронами.

"Вы думаете, 12 миллионов боеприпасов России Северная Корея наклепала и передала? Нет, конечно. У КНДР нет столько металла и тротила, чтобы столько сделать. Все это китайские поставки через Северную Корею", - резюмировал он.

Ультиматум Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп дал диктатору и военному преступнику Владимиру Путину 50 дней перед тем, как Белый дом рассмотрит введение новых санкций против России. Таким образом, глава Белого дома фактически оставил российскому диктатору время до конца лета для продолжения обстрелов украинских городов. Об этом сообщает The Atlantic.

Оппозиционный российский политик и депутат Госдумы Илья Пономарев высказал предположение относительно возможных действий Трампа после завершения действия ультиматума. По его мнению, не стоит рассчитывать на то, что американский лидер будет действовать в отношении Путина так же жестко, как в отношении властей Ирана.

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа России ключевым событием, которое может изменить ход мирного процесса и попыток прекратить войну в Украине.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Олег Жданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему "Patriot" не изменят ход войны - Залужный раскрыл секрет победы

Почему "Patriot" не изменят ход войны - Залужный раскрыл секрет победы

21:50Война
"Деблокировали только к вечеру": появились новые подробности последствий удара по Одессе

"Деблокировали только к вечеру": появились новые подробности последствий удара по Одессе

21:50Война
Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения

Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения

20:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильность

Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильность

4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Летнее наступление РФ: майор запаса спрогнозировал, где россияне нанесут главный удар

Летнее наступление РФ: майор запаса спрогнозировал, где россияне нанесут главный удар

Последние новости

21:50

Почему "Patriot" не изменят ход войны - Залужный раскрыл секрет победы

21:50

"Деблокировали только к вечеру": появились новые подробности последствий удара по Одессе

21:17

28-летний сын Константина Грубича получил тяжелое ранение на фронте

21:05

Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа - тревожный прогноз

20:45

Почему Украина не должна стать членом Евросоюза: Сийярто сделал неожиданное заявление

До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупацияДо осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация
20:16

Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения

19:59

За кулисами авиации: пилот раскрыл истинную причину не включеного "режима полета"

19:58

В НАТО допустили роковую ошибку: Залужный оценил готовность альянса к войне

19:47

"Армия РФ уже бы отступала": Жданов назвал ключ к победе Украины

Реклама
19:10

Мировой порядок на паузе: готов ли Трамп договариваться с Си Цзиньпиноммнение

19:08

Не только Крым - в Украине была еще одна автономная республика, где она находиласьВидео

19:01

Вершинная гниль на томатах: огородник раскрыл простой метод борьбы с болезньюВидео

18:50

Три месяца без свиданий – отправят воевать: в России готовят громкий законопроект

18:45

Умер легенда реслинга и актер Халк Хоган

18:42

В Украине возвращается сильная непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

18:41

Кадыров тонул: что случилось с главой Чечни в Турции

18:22

Почему в этот день нужно поплакать: важные приметы 25 июля

18:21

Усику назначили новый бой: кто соперник непобедимого украинца

17:40

Россия подтянула военное оборудование к границам НАТО: одна из стран бьет тревогу

17:39

Топ-чиновник Путина звонил Ермаку с "предложением" в первые часы вторжения - FT

Реклама
17:35

Россияне заявили, что "зашли" в Купянск - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

17:12

Вкус, от которого все будут в восторге: рецепт нереально вкусных маринованных кабачковВидео

17:11

"Всегда хочу извиниться": Валерий Залужный оставил для жены-именинницы трогательное послание

16:51

Что будет с долларом и евро в августе 2025 года: к чему готовиться украинцам

16:43

В 2026 году Кремль предстанет перед выбором, которого боится больше всего - Залужный

16:30

Евро уже превысил 49 грн: в Украине резко взлетел курс валют за сутки

16:21

Появились новости о состоянии здоровья короля Чарльза

16:20

3 признака, на которые стоит обратить внимание: как понять, что картофель готов к выкопке

16:11

"Не вранье, а унижение": нервный Олег Винник рассказал, каким образом оказался в Германии во время войны

16:07

Украинцы жалуются на отсутствие билетов на поезда: в Укрзализныце ответили

16:00

Путин принял стратегическое решение по войне - раскрыты два сценария для Украины

15:49

Когда День медика в Украине: старая и новая дата, история и значение праздника

15:20

Пакет школьника 2025: как уже в этом году получить на первоклассника 5000 грн

15:14

Гороскоп Таро на завтра 25 июля: Овнам - завести новых людей, Ракам - радости

15:10

Сколько территорий может оккупировать РФ за 50 дней ультиматума: Жданов оценил

15:01

В устье Дуная произошел взрыв на украинском судне, есть погибшие

14:58

Уже сегодня: Зеленский объявил о решении относительно независимости НАБУ и САП

14:39

Организм поедает сам себя: путинист Басков тает на глазах из-за болезни

14:26

Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССРВидео

14:23

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Реклама
14:04

Почему 25 июля нельзя работать физически: какой церковный праздник

13:22

Украина сможет бить по территории РФ: в Германии заинтриговали заявлением о помощи

13:11

Дьявол носит Прада 2: в сеть слили образы Мерил Стрип со съемок

13:06

Только гений увидит кота за 10 секунд: загадка на внимательность, которая под силу единицам

13:05

Кто именно склонил Трампа к более жесткой позиции по РФ: FT назвали имя

13:00

РФ продолжает убийства: Зеленский вышел с заявлением после обстрела ХарьковаФото

12:25

Покровск станет эпицентром тяжелых боев, ВСУ могут покинуть город: названо условие

12:11

Как избавиться от моли: блогерша советует простой и эффективный метод

12:09

Часть украинцев потеряют пенсии, если не сделают одно действие: кто под угрозой

12:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июля (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять