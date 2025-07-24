Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа - тревожный прогноз

РФ наращивает мобилизацию и получает поддержку со стороны Китая, который после ультиматума Трампа только усилил сотрудничество с Кремлем, указывает Жданов.

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Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Жданов:

Россия не остановит войну против Украины

Китай усиливает сотрудничество с Россией на фоне угроз Трампа

Срок 50-дневного ультиматума Трампа истекает уже 2 сентября. После 2 сентября ситуация для Украины может существенно обостриться, ведь при отсутствии новых масштабных поставок оружия со стороны США и на фоне наращивания российского мобилизационного ресурса, Путин готовится к новой волне наступления. В то же время Китай фактически уже превратился в тыловой завод для российской армии. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Олег Жданов отметил, что Россия не остановится пока там существует хотя бы один россиянин, Путин будет искать возможности продолжать войну.

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По его словам, мобилизация в регионах РФ продолжается активно - забирают всех без разбора. Население страдает от "бусификации" еще больше, чем в Украине. К тому же, массово мобилизуют мигрантов и срочников.

"1 июля закончился призыв, который был растянут на три месяца. В России планировали набрать 160 тысяч человек. 30% призывников подписывают контракт сразу (в России разрешено в первый день после присяги подписать контракт, солдат уже считается подготовленным). То есть 50 тысяч подписали контракты, и их уже отправили в учебные центры. Путину нужен срок до конца лета, чтобы хотя бы этих призывников немного поднатаскать. Через три недели эти люди будут уже в сформированных частях. Остальные 100 тысяч призывников распихивают по пунктам постоянной дислокации частей, а оттуда выгнали всех контрактников, кто где-то там еще прятался от линии фронта", - указывает военный эксперт.

Жданов добавил, что в течение первых шести месяцев службы контракт подписывает до половины призывников. Поэтому к осени Россия может дополнительно привлечь еще 20-30 тысяч человек - и это уже армия из 100 тысяч человек.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что после заявлений Трампа Китай решил усилить сотрудничество с Россией. Пекин поставляет Москве багги, мотоциклы, а в дальнейшем может поставлять их тысячами. Даже без танков, россияне едут на штурмы на мотоциклах и электросамокатах. Автоматического оружия также хватит, ведь Китай имеет лицензию на производство автоматов Калашникова и готов изготавливать их для РФ. Также не исключена помощь с дронами.

"Вы думаете, 12 миллионов боеприпасов России Северная Корея наклепала и передала? Нет, конечно. У КНДР нет столько металла и тротила, чтобы столько сделать. Все это китайские поставки через Северную Корею", - резюмировал он.

Ультиматум Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп дал диктатору и военному преступнику Владимиру Путину 50 дней перед тем, как Белый дом рассмотрит введение новых санкций против России. Таким образом, глава Белого дома фактически оставил российскому диктатору время до конца лета для продолжения обстрелов украинских городов. Об этом сообщает The Atlantic.

Оппозиционный российский политик и депутат Госдумы Илья Пономарев высказал предположение относительно возможных действий Трампа после завершения действия ультиматума. По его мнению, не стоит рассчитывать на то, что американский лидер будет действовать в отношении Путина так же жестко, как в отношении властей Ирана.

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа России ключевым событием, которое может изменить ход мирного процесса и попыток прекратить войну в Украине.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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