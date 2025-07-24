'Армия РФ уже бы отступала': Жданов назвал ключ к победе Украины

Украина пока не атакует Москву дронами, хотя это технически возможно, отметил Олег Жданов.

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Жданов раскрыл, чего не хватает ВСУ для перелома на фронте / Колаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео, Генеральный штаб ВСУ

Ключевые тезисы Жданова:

Чтобы переломить ситуацию на фронте Украине нужны дальнобойные ракеты

Удары по Москве могли бы вызвать панику в РФ

Удары по нефтяной инфраструктуре могло бы заставить российскую армию отступать

Для перелома ситуации на фронте ВСУ нужны баллистические и крылатые ракеты, способные действовать в условиях РЭБ. Также важно усилить ракетные и дроновые удары по логистике и критической инфраструктуре врага. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Нам нужны ракеты, чтобы ослабить российский фронт, а для этого нам нужно вынести российскую логистику. Сейчас нам это делать нечем. Дроны? Они способны нести 50 кг взрывчатки - этого мало, и после удара такими дронами все восстанавливается", - отметил он.

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Зато, как отметил Жданов, ракета с 300 кг взрывчатки может полностью разрушить мост или склад и это приведет к параличу логистики на длительное время. Военный эксперт также отметил, что Украина не использует дроны для ударов по Москве, хотя технически это возможно.

"Трамп задал очень хороший вопрос. Ведь по Москве можно бить даже дронами. Даже если их все там собьют, сам факт того, что в Москве будет звучать воздушная тревога, что с крыш московских домов будут осуществлять пуски ракет "Панцири", а разгонные блоки от ракет "Панцирь" будут падать на головы беспечных москвичей, будет формировать общественное мнение. Если москвичи один месяц побегают в метро во время воздушной тревоги, там выйдут с плакатами перед Кремлем и начнут спрашивать у Путина, что это за фигня. Но - мы этого не делаем", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Жданов напомнил, что в первой половине 2024 года Украина нанесла сокрушительные удары по российской нефтяной инфраструктуре и вывела из строя около 20% нефтеперерабатывающих предприятий. Это вызвало значительные проблемы с топливом в российской армии: танки получали только по 200-300 литров дизельного топлива, что существенно ограничивало их мобильность.

"А потом - раз - мы прекратили стрелять по российской нефтепереработке, словно по приказу. Если бы мы положили российскую нефтяную отрасль, то армия РФ уже бы отступала", - добавил Жданов.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Атаки по России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 июля в Москве и Ростовской области прогремели взрывы в результате атаки дронов. В Ростовской области атака повредила контактную сеть на железной дороге, что повлекло серьезные задержки движения поездов.

Также в ночь на 20 июля Москву и Подмосковье атаковали дроны. В Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы, в домах выбило окна.

Кроме этого, в ночь на 24 июля дроны атаковали Краснодарский край РФ. Взрывы прогремели в Сочи и Адлере, вероятно, попали в нефтебазу "Лукойл".

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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