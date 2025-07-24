В 2026 году Кремль предстанет перед выбором, которого боится больше всего - Залужный

2026 год станет для РФ критическим в войне, ведь потери достигли предела, а мобилизация в Питере и Москве представляется недопустимой, указывает Залужный.

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Залужный анонсировал проблемы для России - чего ждать / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал Залужный:

Потери Украины и РФ в войне достигли критического уровня

В 2026 году Россия окажется перед сложным выбором

Будущее войны будут определять технологии

В 2026 году Россия окажется перед определяющим выбором, который существенно повлияет на ход полномасштабной войны против Украины. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью LB Live.

Он отметил, что потери с обеих сторон уже достигли критического уровня, а Россия, кроме этого, столкнулась с глубокими демографическими проблемами.

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"У России сейчас стоит выбор, я в этом абсолютно уверен, что в 2026 году придется или действительно набирать снова "мясо", но брать уже его в Петербурге, в Москве, в остальных городах, или что-то думать, потому что, скорее всего, этот вариант недопустим", - сказал Залужный.

По словам Залужного, массовая мобилизация в крупных городах РФ является политически неприемлемой для Кремля, поскольку нанесет серьезный удар по российской экономике.

Он также отметил, что даже расширение мобилизации не даст России существенных преимуществ на фронте. Залужный привел пример, что победу может обеспечить, в частности, технологический прорыв - например, если кто-то в Украине начнет изготавливать миллиарды беспилотников стоимостью по 5 долларов, тогда уже будет неважно, сколько людей у врага.

Он подчеркнул, что будущее войны - за технологиями, а не массовым использованием человеческих ресурсов.

"Демографический фактор - он будет требовать минимум людей... Будущая война - это сверхдешевые средства сверхвысокой эффективности", - резюмировал Залужный.

Валерий Залужный / Главред - инфографика

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российско-украинская война продолжается, и многие надеются на переломный момент, который бы мог приблизить или мир, или по крайней мере перемирие. Такой сценарий в ближайшем будущем вполне реален, считает российский оппозиционер Илья Пономарев.

Тем временем Соединенные Штаты утвердили для Украины два пакета военной помощи на общую сумму 322 миллиона долларов, сообщило Министерство обороны США.

Также спикер МИД Георгий Тихий заявил после переговоров в Стамбуле, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить возможность завершения войны.

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О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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