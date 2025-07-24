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Шансы на перемирие велики: политик оценил, когда Путин сядет за стол переговоров

Анна Косик
24 июля 2025, 05:33
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У Путина еще есть время на торг, но он с большой вероятностью закончится и РФ придется начать диалог.
ВСУ, Зеленский, Путин
Перемирие между Украиной и Россией может наступить за считанные месяцы / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН, 22 ОМБр

Что сказал Пономарев:

  • Перелом в войне возможен, но не за счет давления одной из сторон
  • Путин может начать переговоры с Украиной уже осенью
  • До зимы есть большие шансы на заключение перемирия

Война страны-агрессора России против Украины продолжается и многие в ожидании перелома, который бы мог привести как не к миру, то хотя бы к перемирию. И это вполне возможно в ближайшей перспективе.

Об этом в чате на Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев. По его словам, обе стороны верят, что ситуация может измениться.

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"В Москве считают, что Украина закончится украинцами, и воевать будет чисто физически некому, а потому фронт рано или поздно посыплется. Многие мои друзья и знакомые в Украине считают, что, если мы будем продолжать наращивать производство дронов и придем к созданию критической массы, то российская армия чисто физически не сможет поставлять свой "ноль", и фронт начнет сыпаться, поскольку будет оторван от тыловых коммуникаций", - отметил политик.

Смотрите видео о том, почему перемирие не за горами:

Однако он считает, что ни одно из ожиданий не является истиной в последней инстанции, потому что обе стороны адаптируются к войне. В то время как украинцы учатся воевать с задействованием меньшего количества людей, россияне наращивают собственное производство дронов и учатся противодействовать беспилотникам.

"Поэтому ситуация стратегического равновесия будет сохраняться и в дальнейшем. Я оцениваю нынешнюю ситуацию на фронте именно как стратегическое равновесие. Нет никаких действий, которые бы претендовали как на стратегический, так и даже на значительный оперативный успех, поэтому я думаю, что все закончится перемирием", - сделал вывод Пономарев.

Открытым остается вопрос сроков. Кремлевский диктатор Владимир Путин все еще пытается торговаться, прежде чем сесть за стол переговоров. Однако уже ко второй половине сентября диалог таки может начаться и шансы на перемирие будут достаточно большими.

Перемирие между Украиной и Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что одним из требований РФ для достижения перемирия остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской.

Ранее стало известно, что прекращение огня в Украине до конца года в Европейском Союзе считают невозможным из-за отсутствия соответствующей воли у страны-агрессора России.

Накануне в РФ заявили, что страна-агрессор не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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перемирие война в Украине Илья Пономарев мирные переговоры
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