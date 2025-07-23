Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами с РФ - что решили

Украинская делегация, которую возглавляет секретарь СНБОУ Рустем Умеров в рамках официального визита в Стамбул для переговоров с российской стороной предварительно провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, президенту Эрдогану было передано приветствие и благодарность от Владимира Зеленского за политическую и безопасностную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией.
Во время переговоров стороны скоординировали свои позиции накануне украинско-российской встречи в Стамбуле. Украина также выразила благодарность за готовность Турции предоставлять площадку для диалога и способствовать дипломатическим усилиям в достижении справедливого мира.
"Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами. Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию", - говорится в сообщении.
Смотрите видео прибытия украинской делегации в Стамбул и переговоров с Эрдоганом:
Кроме того, украинская делегация провела встречи со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
"Конструктивный разговор. Благодарны за встречу", - резюмировал он.
Ермак подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно сохранять темп мирного процесса, ведь речь идет о жизни конкретных людей, в частности детей, незаконно вывезенных Россией, которых необходимо вернуть.
Кроме того, обсуждалась необходимость в организации встречи на высшем уровне с участием президента Владимира Зеленского, лидеров США, Турции и России - Дональда Трампа, Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.
Глава ОП отметил, что это нужно для перехода к предметным переговорам о завершении войны.
О чем будут говорить Украина и Россия в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский комментируя российский удар по энергетической инфраструктуре на Сумщине отметил, что прекращение огня и подобных ударов станет одной из тем переговоров с россиянами в Стамбуле.
"Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - написал он в Telegram.
Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 июля в Стамбуле пройдет третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация уже прибыла в Турцию.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах - в нее вошли представители Министерства иностранных дел, Офиса президента, Вооруженных Сил, СБУ и ГУР. Соответствующий указ №539/2025 обнародован на сайте Офиса президента. Делегацию из 14 человек возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
Несмотря на эти переговоры, в России считают, что личная встреча президента Зеленского с российским диктатором остается невозможной из-за действующего запрета на переговоры с Путиным. В Кремле, в свою очередь, не ожидают никакого прорыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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