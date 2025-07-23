Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались со скандала - что произошло

О чем говорится в материале:
- РосСМИ сообщили о проведении частного разговора между Умеровым и Мединским перед началом переговоров
- ЦПД опроверг заявления россиян и объяснил цель этого "фейка"
В Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает Clash Report, третий этап встречи между делегациями обеих стран, вероятно, продлится один день.
Переговоры между сторонами начались со скандала. Российские пропагандистские медиа распространили информацию о якобы личной встрече глав делегаций - Рустема Умерова и Владимира Мединского в формате "с глазу на глаз", но на самом деле - это фейк.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг заявление российских пропагандистов, отметив, что переговоры не проходили в формате тет-а-тет.
На самом деле, во встрече также принимал участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который выступал посредником.
Такие информационные вбросы, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, являются частью попыток российской пропаганды создать впечатление о наличии прямых контактов между сторонами и повлиять на международное мнение.
Похожее мнение подтверждают также источники издания "РБК-Украина", которые отметили, что переговоры проходят в формате, который уже применялся ранее.
"Тет-а-тет Умерова на двоих с Мединским не было. Было как в прошлый раз - короткая подготовительная встреча на троих - Умеров, Фидан (глава МИД Турции Хакан Фидан - ред.), Мединский", - подчеркнул собеседник издания.
Какие темы будут обсуждаться на переговорах с россиянами
Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил в Telegram, что перед началом переговоров в Стамбуле команда провела завершающий этап подготовки. Украина продолжает участие в переговорах для справедливого и длительного мира, главной целью которого является возвращение всех украинцев, в том числе незаконно вывезенных в Россию детей.
"Мы благодарны Турецкой Республике и лично Президенту Эрдогану за последовательную поддержку Украины и за создание платформы для диалога. Украина готова к прекращению огня. Наша делегация использует каждую - даже малейшую - возможность, чтобы этого достичь. И это возможно. Все технические механизмы прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие - неконструктивная позиция Москвы", - указывает секретарь СНБОУ.
Умеров подчеркнул, что украинская сторона последовательно выступает за встречу лидеров государств и готова к ней в любой момент. Такой формат может стать ключом к политическому сдвигу, однако для этого Россия должна продемонстрировать свою готовность. Параллельно продолжается работа над гуманитарными вопросами.
"Благодаря договоренностям, достигнутым при посредничестве Турции, удалось вернуть более тысячи украинских военных. И мы продолжаем эту работу - ради каждого, кто ждет дома", - резюмировал он.
Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 июля в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация уже прибыла в Турцию.
Как сообщает The New York Times, договоренности о мире пока выглядят маловероятными, ведь стороны не готовы менять свои подходы. Киев требует полного прекращения огня со стороны России до начала разговоров о мирном соглашении, тогда как Москва, наоборот, настаивает сначала на подписании договоренностей, а только потом - на возможном прекращении боевых действий.
Перед началом переговоров глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, о чем сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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О персоне: Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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