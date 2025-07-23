О чем будут говорить Украина и Россия в Стамбуле: названа главная тема встречи

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.

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Украина и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Вкратце:

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

Делегации планируют обсудить возможную встречу Зеленского и Путина

В среду, 23 июля, в Стамбуле состоится третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Украинская делегация уже прибыла в Турцию. Об этом сообщил Общественному информированный источник.

По данным СМИ, сначала в Анкаре начнутся встречи с турецкими представителями. Далее делегации планируют обсудить возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, пишет РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

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"Главная тема - встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", - заявил источник.

Российское государственное агентство ТАСС тоже заявило, что российская делегация отправилась в Турцию на переговоры. Делегацию возглавляет помощник руководителя РФ Путина Владимир Мединский.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как писал Главред, украинская и российская делегации проведут новый раунд переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля. Зеленский отметил, что готовится обмен пленными и обсуждение вопросов безопасности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры Украины с РФ в Стамбуле. В нее войдут представители МИД, Офиса президента, ВСУ, СБУ и ГУР. Возглавит делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что встреча между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским невозможна, поскольку в Украине действует запрет на переговоры с Путиным. Также Кремль не надеется ни на какие "чудо-прорывы" в переговорах с Украиной.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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