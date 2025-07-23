Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

Чиновники договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий.

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Что обсуждал Зеленский с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

23 июля президент Украины Владимир Зеленский собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и призвал Генерального прокурора.

Об этом он сообщил в Telegram. Как отметил президент, у них состоялся откровенный и полезный разговор о работе всех органов, которые возглавляют представители встречи.

"У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - подчеркнул Зеленский.

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Президент подчеркнул, что уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания.

"Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде - в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно", - добавил он.

Зеленский указал, что все чиновники во главе с ним слышат, что говорит общество и видят, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции.

Чиновники обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы.

"Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим. Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - подытожил глава государства.

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