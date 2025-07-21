Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ: когда состоится встреча

Вы узнаете:
- Когда состоится третий раунд переговоров Украины и РФ
- Что планируют обсуждать делегации во время запланированной встречи
Украинская и российская делегации проведут новые переговоры в Стамбуле уже на этой неделе. Встреча запланирована на среду, 23 июля. Это уже третий раунд переговоров между сторонами. Встречу делегаций анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По словам украинского лидера, сегодня, 21 июля, он обсудил с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку еще одного обмена и новой встречи с российской стороной в Турции.
"Умеров доложил, что встреча планируется на среду", - отметил Зеленский.
Президент Украины пообещал предоставить больше деталей завтра, 22 июля.
Ожидается, что новые переговоры могут быть сосредоточены на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.
Переговоры между Украиной и РФ - последние новости
Напомним, как писал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Россией относительно нового обмена пленными согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле.
СМИ предполагали, что новый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ может пройти в Стамбуле уже на этой неделе.
Тем временем в Кремле заявили, что якобы не намерены затягивать мирные переговоры, однако и в дальнейшем продолжают говорить о реализации собственных военных целей.
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