У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

В Кремле не ожидают никаких "чудо-прорывов" от переговоров с Украиной.

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У Путина придумал абсурдный предлог, чтобы избежать диалога с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Песков:

Встреча Путина с Зеленским невозможна из-за запрета на переговоры с Путиным

Кремль не ожидает прорыва в переговорах

Россия хочет добиваться своих первоначальных целей

Встреча между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским невозможна, поскольку в Украине действует запрет на переговоры с Путиным. Кремль не надеется ни на какие "чудо-прорывы" в переговорах с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Журналисты спросили Пескова, готов ли Кремль рассматривать возможность проведения встречи Путина с Зеленским в случае отмены украинской стороной запрета на такие переговоры.

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"Ради справедливости, этот запрет еще действует. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам. Тема переговоров достаточно сложная", - ответил он.

Песков также заявил, что Москве нужно сначала обсудить с Киевом проекты меморандумов, которые стороны представили во время переговоров в Стамбуле. Поэтому, по мнению Пескова, "сначала надо будет много работать", перед тем как говорить о возможности "каких-то встреч на высоком и самом высоком уровне".

Кроме того, в Кремле не ожидают прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, поскольку якобы "рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес". Песков заявил, что в России намерены "обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала".

Реагируя на замечание представителя российских СМИ о том, что два предыдущих раунда переговоров "не были достаточно результативными", Песков сказал, что "тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших - это уже результативность".

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ предложили новую встречу. Киев призывает к прекращению огня и готов к встрече лидеров для достижения длительного мира.

Также украинская и российская делегации проведут новый раунд переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля. Зеленский отметил, что готовится обмен пленными и обсуждение вопросов безопасности.

Кроме этого, Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав войдут представители ГУР, МИД и Офиса президента.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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