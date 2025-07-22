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Украина формирует делегацию для переговоров с РФ: кто в нее войдет

Анна Ярославская
22 июля 2025, 11:56
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Украинская и российская делегации проведут новые переговоры в Стамбуле уже на этой неделе.
Зеленский, Ермак, Умеров
Зеленский провел совещание / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главные тезисы Зеленского:

  • Украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит Умеров
  • Россия должна завершить войну, которую начала

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента. Об этом глава государста сообщил по результатам совещания.

По словам Зеленского секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и о новой встрече в ближайшее время.

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"Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны", - заявил президент.

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала", - добавил Зеленский.

Переговоры Украины и России - последние новости

Как писал Главред, новый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ может пройти в Стамбуле уже на этой неделе. Издание İndependent Türkçe со ссылкой на источники в дипломатических кругах отмечает, что переговоры в таком формате могут состояться 23-24 июля.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и российская делегации проведут новые переговоры в Стамбуле в среду, 23 июля. Это уже третий раунд переговоров между сторонами.

В Институте изучения войны считают, что глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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