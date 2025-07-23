Что будет по итогам переговоров Украины в РФ: в США сделали прогноз

Стороны будут искать возможности для договоренностей по определенным вопросам.

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Киев и Москва будут искать договоренности по гуманитарным вопросам - СМИ / Главред

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Украина и РФ могут достичь договоренностей по гуманитарным вопросам

Позиции Киева и Москвы резко отличаются

Мир по итогам переговоров маловероятен

В среду вечером, 23 июля, состоится третий раунд переговоров Украины и агрессора России в Стамбуле. Позиции сторон разительно отличаются, поэтому прорыв по итогам диалога маловероятен. Однако возможны договоренности в рамках гуманитарных вопросов.

Компромиссов нет

В материале The New York Times говорится, что ни Украина, ни Россия не соглашаются на изменение своих условий по завершению войны, поэтому прорыв на пути к достижению мира маловероятен.

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Украина требует, чтобы российские оккупанты полностью прекратили огонь, прежде чем стороны перейдут к обсуждению мирного соглашения. Позиция агрессора Москвы – противоположная: Кремль "настаивает" сначала на соглашении, и только потом готов, дескать, сложить оружие.

В частности, Путин сказал, что его войска не пойдут на прекращение огня, если Киев не согласится на "требования", которые включают ограничения для Сил обороны и так называемое признание аннексированных украинских территорий "субъектами РФ".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: Киев никогда не согласится на ограничение суверенитета, в том числе и в рамках военных решений, а также никогда не признает свои территории якобы российскми.

Почему Киев и Москва ведут переговоры

Стороны возобновили переговорный процесс отчасти из-за президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома с января использует как угрозы, так и поощрения, чтобы побудить Киев и Москву вести переговоры. Ни одна из сторон публично не отказывается от диалога, чтобы Трамп окончательно не определился с тем, за кого он.

"Ожидания того, что обе стороны согласятся на мирные условия в среду, чрезвычайно низкие. Вместо этого аналитики будут искать постепенный прогресс во вспомогательных вопросах, которые могут свидетельствовать о нахождении общего языка", - говорит автор статьи, вероятно подразумевая, гуманитарные вопросы.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что на среду, 23 июля, запланированы переговоры Киева и Москвы в Турции. Стороны могут обсудить вопросы гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры, а также меры безопасности в приграничных районах.

Переговоры Украины и России состоятся в 19:00. Делегацию Украины возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Глава российской делегации – помощник президента РФ Владимир Мединский.

Делегация Киева направилась на встречу с представителями Кремля, чтобы обсудить возможность встречи Зеленского и Путина, сообщили журналисты РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

"Главная тема - встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", - сказал источник.

Эту же информацию подтвердили и собеседники Украинской правды в составе делегации: кроме гуманитарных вопросов, украинская делегация намерена обсудить с россиянами возможность встречи на высшем политическом уровне.

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