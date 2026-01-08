Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизни

Дональд Трамп публично признался в том, чем раздражает свою жену.

https://glavred.info/starnews/melaniya-nenavidit-tramp-raskryl-neozhidannye-podrobnosti-semeynoy-zhizni-10730441.html Ссылка скопирована

Трамп слегка поделился личным / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/melaniatrump

Кратко:

На что пожаловался Дональд Трамп

Что ему говорит Мелания

Американский президент Дональд Трамп заявил, что есть вещи, которые его жена Мелания не одобряет и даже ненависти.

Как пишет nxsmediawire.com, выступая перед республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне в рамках выездного заседания Республиканской партии Трамп заявил: "Она ненавидит, когда я танцую".

видео дня

Трамп рассказал об отношениях в семье / Скриншот

"Она очень интеллигентный человек", — сказал президент, описывая, как его супруга, с которой он прожил более двух десятилетий, хотела, чтобы он прекратил танцевать на публике.

Мелания Трамп - эталон элегантности / Фото Instagram/melaniatrump

"Это так не по-президентски", — сказала ему первая леди, по словам Трампа.

"Я ответил: „Но я же стал президентом"", — сказал Трамп, вызвав смех в зале.

"Она даже сказала: „Можете себе представить, как танцует Франклин Д. Рузвельт?"" — сказал Трамп о Франклине Д. Рузвельте, 32-м главнокомандующем страны, который передвигался в инвалидном кресле после того, как полиомиелит парализовал его ноги.

"И я сказал, что существует долгая история, о которой она, возможно, не знает. Потому что Рузвельт был элегантным человеком, даже будучи демократом. Он был довольно элегантен, но он бы так не поступил, да и многие другие тоже", — сказал Трамп во время продолжительной тирады, в которой он высмеивал и имитировал трансгендерных спортсменов, участвующих в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Трамп известен тем, что на публичных мероприятиях демонстрирует зажигательные танцевальные движения, вдохновляя подражателей, в том числе во время празднования тачдаунов в НФЛ. Во время предвыборной кампании он демонстрировал особую любовь к движению руками и бедрами под хит Village People 1978 года "YMCA", что стало его фирменным танцем.

Президент сказал, что защищал свой танец перед Меланией Трамп, ссылаясь на любовь своих сторонников к его не слишком замысловатым движениям ног — безрезультатно.

Новая Дональд Трамп инфографика / Инфографика: Главред

"Танец, который им действительно нравится", — сказал он ей.

"Она сказала: „Им это не нравится. Они просто хорошо к тебе относятся"".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, опубликовал свежие фото и сделал странную публикацию, не забыв, впрочем, продублировать ее на русском языке.

Накануне 39-летняя Ирина Маирко, бывшая жена предателя, абьюзера и российского актера сериала "Универ" Виталия Гогунского, в первые дни 2026 года получила серьезную травму спины.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред