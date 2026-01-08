Укр
Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизни

Алена Кюпели
8 января 2026, 09:23
Дональд Трамп публично признался в том, чем раздражает свою жену.
Трамп слегка поделился личным
Трамп слегка поделился личным / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/melaniatrump

Кратко:

  • На что пожаловался Дональд Трамп
  • Что ему говорит Мелания

Американский президент Дональд Трамп заявил, что есть вещи, которые его жена Мелания не одобряет и даже ненависти.

Как пишет nxsmediawire.com, выступая перед республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне в рамках выездного заседания Республиканской партии Трамп заявил: "Она ненавидит, когда я танцую".

Трамп рассказал об отношениях в семье
Трамп рассказал об отношениях в семье / Скриншот

"Она очень интеллигентный человек", — сказал президент, описывая, как его супруга, с которой он прожил более двух десятилетий, хотела, чтобы он прекратил танцевать на публике.

Мелания Трамп - эталон элегантности
Мелания Трамп - эталон элегантности / Фото Instagram/melaniatrump

"Это так не по-президентски", — сказала ему первая леди, по словам Трампа.

"Я ответил: „Но я же стал президентом"", — сказал Трамп, вызвав смех в зале.

"Она даже сказала: „Можете себе представить, как танцует Франклин Д. Рузвельт?"" — сказал Трамп о Франклине Д. Рузвельте, 32-м главнокомандующем страны, который передвигался в инвалидном кресле после того, как полиомиелит парализовал его ноги.

"И я сказал, что существует долгая история, о которой она, возможно, не знает. Потому что Рузвельт был элегантным человеком, даже будучи демократом. Он был довольно элегантен, но он бы так не поступил, да и многие другие тоже", — сказал Трамп во время продолжительной тирады, в которой он высмеивал и имитировал трансгендерных спортсменов, участвующих в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Трамп известен тем, что на публичных мероприятиях демонстрирует зажигательные танцевальные движения, вдохновляя подражателей, в том числе во время празднования тачдаунов в НФЛ. Во время предвыборной кампании он демонстрировал особую любовь к движению руками и бедрами под хит Village People 1978 года "YMCA", что стало его фирменным танцем.

Президент сказал, что защищал свой танец перед Меланией Трамп, ссылаясь на любовь своих сторонников к его не слишком замысловатым движениям ног — безрезультатно.

"Танец, который им действительно нравится", — сказал он ей.

"Она сказала: „Им это не нравится. Они просто хорошо к тебе относятся"".

Накануне 39-летняя Ирина Маирко, бывшая жена предателя, абьюзера и российского актера сериала "Универ" Виталия Гогунского, в первые дни 2026 года получила серьезную травму спины.

Накануне 39-летняя Ирина Маирко, бывшая жена предателя, абьюзера и российского актера сериала "Универ" Виталия Гогунского, в первые дни 2026 года получила серьезную травму спины.

О персоне: Мелания Трамп

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

