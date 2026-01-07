Сын Повалий появился в социальной сети и заговорил на украинском языке

Кратко:
- Как сейчас выглядит сын Повалий
- О чем он написал в соцсети
Сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, опубликовал свежие фото и сделал странную публикацию, не забыв, впрочем, продублировать ее на русском языке.
Об этом стало известно, благодаря Инстаграмму сына предательницы.
Он опубликовал свое фото в черном смокинге с бокалом виски в руках, а также запостил короткий ролик все в том же образе.
"Feliz año, everybody! Желаю всем добра и мира в этом году! І красно дякую всім хто ще зі мною", - написал Повалий на нескольких языках.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что 39-летняя Ирина Маирко, бывшая жена предателя, абьюзера и российского актера сериала "Универ" Виталия Гогунского, в первые дни 2026 года получила серьезную травму спины.
Накануне американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон продемонстрировала свой сияющий цвет лица, отправившись на встречу с друзьями за кофе в Малибу во вторник.
Вас также может заинтересовать:
- Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий
- "Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери
- Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред