Сын Повалий появился в социальной сети и заговорил на украинском языке

Денис Повалий уговаривал Таисию Повалий встать на сторону Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, опубликовал свежие фото и сделал странную публикацию, не забыв, впрочем, продублировать ее на русском языке.

Он опубликовал свое фото в черном смокинге с бокалом виски в руках, а также запостил короткий ролик все в том же образе.

"Feliz año, everybody! Желаю всем добра и мира в этом году! І красно дякую всім хто ще зі мною", - написал Повалий на нескольких языках.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

