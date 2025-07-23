Когда Украина получит обещанные системы Patriot - СМИ раскрыли неприятный нюанс

По данным Spiegel, Украина сможет получить первые системы Patriot не раньше весны 2026 года.

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Когда Украина получит обещанные Трампом системы Patriot / Коллаж Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, скриншот из видео

О чем сообщает Spiegel:

Каково условие передачи Украине систем Patriot

Когда Украина сможет получить первые системы Patriot

Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых недавно заявил президент США Дональд Трамп, поступят в Украину не раньше весны 2026 года. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel, даже после заявления Трампа в Белом доме в присутствии генсека НАТО Марка Рютте о передаче Украине большого количества вооружения, быстрая поставка этих систем остается сложной задачей.

"Это не безнадежно", - сказал министр обороны Германии Писториус.

видео дня

Как сообщает Spiegel, ключевым условием передачи систем вооружения является готовность стран, которые уже имеют такие комплексы, передать их сейчас, чтобы другие могли профинансировать и отправить их в Украину. США рассчитывают, что именно европейские партнеры временно отдадут свои запасы, а затем получат замену от производителя - компании RTX Corporation, которая продвинет их в очереди на поставку.

Впрочем, по данным источников во власти, первая установка будет доступна не ранее чем через восемь месяцев - то есть весной 2026 года. Ожидается, что именно тогда Германия сможет получить батарею, которую изначально планировали передать Швейцарии. При этом другие союзники, согласно информации издания, вынуждены будут ждать еще дольше.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Поставка систем Patriot в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия готова передать Украине два ЗРК Patriot, однако это возможно лишь после оперативной замены систем для собственных нужд Бундесвера. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что США пока не указали, когда именно смогут предоставить Patriot на замену тем, которые Берлин планирует передать Киеву.

Однако во время заседания в формате "Рамштайн" Писториус подтвердил, что Германия дополнительно передаст Украине системы ПВО Patriot вместе с необходимыми боеприпасами.

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Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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