Укрзализныця изменила правила перевозки животных: что должны учитывать украинцы

Что сообщили в Укрзализныце:
- Компания обновила правила перевозки животных
- Крупные животные отныне могут путешествовать во всех типах вагонов
- Владельцы животных должны позаботиться о комфорте любимцев и других пассажиров
Укрзализныця актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов. Об этом говорится в Telegram компании.
Отныне большие собаки (выше 45 см в холке) теперь могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:
- В скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или возле них;
- В спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе (в купе это правило действовало и раньше).
- Служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного - но обязательно с намордником и поводком.
Маленькие животные, такие как коты, или собаки до 45 см в холке могут находиться в купе без переноски при условии выкупа всех мест в купе. Кроме этого теперь необязательно, чтобы переноска имела "жесткую конструкцию" - это может быть и обычная сумка или рюкзак-переноска.
"Во всех случаях пассажиры должны: обеспечить наличие ветеринарных документов на животное, билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия), позаботиться о комфорте животного и окружающих", - отметили в компании.
Укрзализныця - последние новости по теме
Ранее Главред писал, что Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда.
Впоследствии сообщалось, что Укрзализныця назначает на летний сезон дополнительные поезда на популярных маршрутах, чтобы больше пассажиров могли добраться к родным, на отдых, или же по делам.
Напомним, с 18 июня Укрзализныця впервые за 6 лет повысила цены на чай и кофе в поездах. Это произошло в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования.
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Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
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