Укрзализныця изменила правила перевозки животных: что должны учитывать украинцы

Перед изменением правил железнодорожники провели консультации с UAnimals, специалистами Минразвития и транспортными экспертами стран-партнеров.

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Укрзализныця обновила правила перевозки животных / Коллаж: Главред, фото: Министерство развития общин и территорий Украины, Укрзализныця

Что сообщили в Укрзализныце:

Компания обновила правила перевозки животных

Крупные животные отныне могут путешествовать во всех типах вагонов

Владельцы животных должны позаботиться о комфорте любимцев и других пассажиров

Укрзализныця актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов. Об этом говорится в Telegram компании.

Отныне большие собаки (выше 45 см в холке) теперь могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:

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В скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или возле них;

В спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе (в купе это правило действовало и раньше).

Служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного - но обязательно с намордником и поводком.

Маленькие животные, такие как коты, или собаки до 45 см в холке могут находиться в купе без переноски при условии выкупа всех мест в купе. Кроме этого теперь необязательно, чтобы переноска имела "жесткую конструкцию" - это может быть и обычная сумка или рюкзак-переноска.

"Во всех случаях пассажиры должны: обеспечить наличие ветеринарных документов на животное, билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия), позаботиться о комфорте животного и окружающих", - отметили в компании.

Укрзализныця - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда.

Впоследствии сообщалось, что Укрзализныця назначает на летний сезон дополнительные поезда на популярных маршрутах, чтобы больше пассажиров могли добраться к родным, на отдых, или же по делам.

Напомним, с 18 июня Укрзализныця впервые за 6 лет повысила цены на чай и кофе в поездах. Это произошло в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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