В Укрзализныце ввели новые изменения на летний сезон: что стоит знать украинцам

Пассажирам будет легче доезжать до туристических городов благодаря нововведениям компании.

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Куда будут следовать дополнительные поезда / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/about?locale=uk_UA

Что сообщили в УЗ:

Украинцы смогут купить больше билетов на некоторые поезда

Четыре поезда будут курсировать по популярным летом направлениям

Укрзализныця назначает на летний сезон дополнительные поезда на популярных маршрутах, чтобы больше пассажиров могли добраться к родным, на отдых, или же по делам.

Как сообщили в Telegram компании, дополнительные рейсы назначают между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом. В составе поездов будут курсировать именно купейные вагоны, но в них будут места для сидения.

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"То есть это - удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются", - говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили, что при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к двери купе.

А назначили дополнительные рейсы на таких маршрутах:

Поезд № 291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля.

Поезд № 265/266 Киев - Одесса - Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня.

Поезд № 159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля.

Поезд № 168/167 Львов - Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, в также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

Укрзализныця - последние новости по теме

Недавно в Укрзализныце появились первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины. В новых вагонах появятся розетки, индивидуальные столики для пассажиров на верхних полках и не только это.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця впервые за 6 лет повышает цены на чай и кофе в поездах. Они, как писал Главред, вырастут вдвое - вместо 10 гривен пассажиры будут платить 20 гривен.

Накануне стало известно, что Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда. Об этом сообщает компания.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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