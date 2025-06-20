В Укрзализныце ввели новые изменения на летний сезон: что стоит знать украинцам

Что сообщили в УЗ:
- Украинцы смогут купить больше билетов на некоторые поезда
- Четыре поезда будут курсировать по популярным летом направлениям
Укрзализныця назначает на летний сезон дополнительные поезда на популярных маршрутах, чтобы больше пассажиров могли добраться к родным, на отдых, или же по делам.
Как сообщили в Telegram компании, дополнительные рейсы назначают между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом. В составе поездов будут курсировать именно купейные вагоны, но в них будут места для сидения.
"То есть это - удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются", - говорится в сообщении.
Пассажиров предупредили, что при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к двери купе.
А назначили дополнительные рейсы на таких маршрутах:
Поезд № 291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля.
Поезд № 265/266 Киев - Одесса - Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня.
Поезд № 159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля.
Поезд № 168/167 Львов - Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, в также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.
Укрзализныця - последние новости по теме
Недавно в Укрзализныце появились первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины. В новых вагонах появятся розетки, индивидуальные столики для пассажиров на верхних полках и не только это.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця впервые за 6 лет повышает цены на чай и кофе в поездах. Они, как писал Главред, вырастут вдвое - вместо 10 гривен пассажиры будут платить 20 гривен.
Накануне стало известно, что Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда. Об этом сообщает компания.
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Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
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