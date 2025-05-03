Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Что известно:
- В Укрзализныце появились полностью новые плацкартные вагоны
- В новых вагонах появились розетки
- Для пассажиров на верхних полках появились столики
В Укрзализныце появились первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины. В новых вагонах появятся розетки, индивидуальные столики для пассажиров на верхних полках и не только это. В Укрзализныце показали, как выглядят новые вагоны.
Речь идет о 6 плацкартных вагонах поезда № 22/21-104/103 Львов - Харьков, Краматорск.
"Новые вагоны сочетают привычную конфигурацию мест с рядом нововведений для комфорта и безопасности пассажира. Так, полки получили мягкие боковые спинки, конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают несколько большую приватность по сравнению со старыми модификациями плацкартов", - говорится в сообщении.
В целом сам интерьер вагонов стал светлее благодаря новой обивке и управляемого освещения салона. Под нижними полками отведено место для хранения негабаритной ручной клади типа военных рюкзаков или туристических чемоданов.
В новых вагонах у каждого места появились розетки с USB и Type-С. Также есть индивидуальные светильники с тремя режимами освещения. Отличной новостью стало наличие кондиционеров, вакуумных туалетов и пеленальных столиков.
"Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью. Это сделано специально для тех пассажиров, кто потерял зрение относительно недавно и еще не имел возможности изучить шрифт Брайля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этих вагонах теперь 58 мест. Они были построены Крюковским вагоностроительным заводом. Эти шесть вагонов стали первой партией из числа 66-ти, которые были заказаны в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава. Известно, что в 2025 году Укрзализныця планирует капитально отремонтировать 59 вагонов, из которых 37 - плацкартные.
Новости об Укрзализныце - основные материалы
Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.
В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. В 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.
"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.
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Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
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