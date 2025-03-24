Масштабная кибератака на УЗ: как курсируют поезда и что с продажей билетов

Онлайн-системы Укрзализныци подверглись масштабной таргетированной кибератаке.

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Системы Укрзализныци подверглись масштабной кибератаке / Коллаж: Главред, фото: УЗ, Pixabay

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Онлайн-продажи билетов УЗ остаются недоступными

Движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек

Ж/д билеты можно будет приобрести через кассы

Масштабный серверный сбой, о котором АО Укрзализныця впервые заявила в 8:14 утра в воскресенье произошел из-за кибератаки.

Сейчас онлайн-продажи билетов остаются недоступными, говорится в сообщении пресс-службы компании УЗ.

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"Онлайн-системы Укрзализныци подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все прошлые сутки и сейчас продолжается. Специалисты Укрзализныци тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении УЗ.

Поскольку и ранее Укрзализныця становилась объектом кибератак врага, в компании внедрены протоколы резервирования, сказано в сообщении.

В УЗ подчеркнули, что движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате.

"Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками", - заверили в УЗ.

Как работают железнодорожные кассы

В УЗ сообщили, что до конца дня 24 марта билеты можно будет приобрести через кассы. Они усилены персоналом. На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах.

"В крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу - направляйтесь непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте (извиняемся заранее, могут не быть в наличии места всех классов, но стремимся довезти всех) ", - сообщили в УЗ.

Для путешествий позже 25 марта УЗ настоятельно советует не штурмовать кассы сегодня.

"Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра. Мы проинформируем сразу по восстановлению онлайн сервисов и все смогут приобрести билет онлайн", - сказано в сообщении.

Также опубликована инструкция возврата билетов:

все, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта может сделать это онлайн;

достаточно по крайней мере за час до отправки вашего рейса прислать на почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона;

заявка будет обработана в течение 3 суток с момента восстановления работы систем;

о нестандартных случаях просят сообщать на services.uz.gov.ua@gmail.com.

Что известно о массированной кибератаке на УЗ

Также сообщается, что атака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая, поэтому перед полным восстановлением из "бэкапов" специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости.

Как известно, в воскресенье УЗ сообщила о техническом сбое, из-за которого прекратило работу приложение и сайт компании. Компания оперативно перестроила процессы, усилив кассы дополнительными работниками и начав оформление билетов непосредственно на борту. Были временно открыты продажи билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта.

/ uz.gov.ua

Масштабные кибератаки - последние новости по теме

Напомним, ранее на государственные реестры Украины была осуществлена масштабная кибератака. В результате атаки временно приостановили работу Единого и Государственного реестров, которые находятся под управлением Министерства юстиции. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что атаку совершили россияне с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры.

Хакерскую атаку осуществила группировка, связанная с ГРУ РФ. Стефанишина заявила, что есть резервные копии реестров, и после восстановления системы состоится основательный анализ атаки для повышения защиты. В настоящее время работа реестров восстанавливается.

Как сообщал Главред, ранее специалисты ГУР Минобороны Украины атаковали более 800 серверов в разных регионах России. В результате успешной операции были уничтожены важные документы и данные, хранившиеся на военных, административных и финансовых серверах.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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