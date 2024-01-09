Месть за 'Киевстар': хакеры оставили Москву без интернета

Украинские хакеры из группировки Blackjack взломали московский интернет-провайдер "М9ком" и снесли его серверы. В результате часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ.
Как пишет Obozrevatel со ссылкой на свои источники, хакеры удалили 20 ТВ данных, а именно - официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.
Хакеры заявили, что "М9ком" – это лишь разминка перед реальным бада-бумом, который будет серьезной местью за Киевстар.
Кибервоины, вероятно, имеют отношение к СБУ. Они выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании и опубликовали для исследования всем желающим (ссылку открывать через браузер TOR).
Хакерская атака на Киевстар
Утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что российские хакеры незаконно получили доступ к системе "Киевстар" еще в мае прошлого года, и могли получить доступ к личным данным абонентов еще до атаки 12 декабря.
СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.
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