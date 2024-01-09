УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернета

Анна Ярославская
9 января 2024, 11:47
Хакеры удалили 20 ТВ данных, а именно - официальный сайт провайдера "М9ком", сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.
Хакер, интернет
В Москве "лег" интернет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Украинские хакеры из группировки Blackjack взломали московский интернет-провайдер "М9ком" и снесли его серверы. В результате часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на свои источники, хакеры удалили 20 ТВ данных, а именно - официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.

В Москве не работает интернет
В Москве не работает интернет / obozrevatel.com
Месть за 'Киевстар': хакеры оставили Москву без интернета
obozrevatel.com

Хакеры заявили, что "М9ком" – это лишь разминка перед реальным бада-бумом, который будет серьезной местью за Киевстар.

видео дня

Кибервоины, вероятно, имеют отношение к СБУ. Они выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании и опубликовали для исследования всем желающим (ссылку открывать через браузер TOR).

  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com
  • Хакеры сломали российский интернет-провайдер
    Хакеры сломали российский интернет-провайдер obozrevatel.com

Хакерская атака на Киевстар

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что российские хакеры незаконно получили доступ к системе "Киевстар" еще в мае прошлого года, и могли получить доступ к личным данным абонентов еще до атаки 12 декабря.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России СБУ Москва хакеры Киевстар
Реклама

Главное за день

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:45 Украина
ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:49 Украина
Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:09

При содействии Favbet Foundation с февраля 2022 года ВСУ получили помощь на 210 млн грн

12:45

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:28

Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощенияВидео

12:22

Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

11:49

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
11:47

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернетаФото

11:37

Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

11:31

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:25

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Драконы - слушайте сердце, Петухи не торопитесь

Реклама
11:21

Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

11:03

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

11:00

До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

10:58

Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

10:45

"Ситуация не патовая": в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте

10:43

Взрывчатку прикрепили на вагоны: на Урале прогремели взрывы на железной дороге

10:39

В Украине подорожал стратегически важный продукт: как изменилась цена

10:17

Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки: как не испортить батарею

10:16

Сколько еще армия РФ сможет наступать: назван крайний срок

09:56

Как удалить пятна с белой одежды за считанные минуты: мужчина показал чудо-средство

09:56

РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

Реклама
09:42

"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказал Нетаньяху в помощи

09:32

Как выбрать идеальный пуховик на зиму 2024: советы модного дизайнера

09:28

Россияне потеряют стратегический город: полковник ВСУ раскрыл детали боев на юге

08:54

Что будет, если съесть 1 кг мандаринов: доктор Габорец удивил ответомВидео

08:39

"Страдает окружающая среда": Украина потребует от России €56 млрд евро

08:38

В Украину идет новая волна похолодания: когда мороз даст украинцам "передышку"

08:29

Производство оружия и технологий для Украины: в Белом доме провели важные переговоры

08:10

Кто вынесет Нетаньяху из политики прямо в тюрьмумнение

08:00

Китайский Новый год 10 февраля: как встречать год Дракона и что подарить близкимЭксклюзив

07:28

Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе — СМИ

06:55

Оккупанты незначительно продвинулись в районе Донецка - ISW

06:20

Только чрезвычайно способные люди найдут животное за 12 секунд: сложная загадка

06:10

О войне. Прогноз на 2024 годмнение

05:30

Невероятно простой рецепт: как приготовить вкуснейший сыр Филадельфия в домашних условиях

04:55

Тоня Матвиенко похвасталась похудением на пляже в Дубае

04:30

Угроза захвата двух городов на востоке: раскрыт сценарий внезапной атаки РФ

03:50

Как запечь яблоки в микроволновой печи: 8 главных правил для идеального десерта

03:25

Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных

03:03

Опытные кулинары рассыпают рис на противне во время жарки мяса: для чего они так делают

02:26

Только 2% гениев решат головоломку: нужно найти клубнику среди арбузов

Реклама
01:36

Эксперт рассказал, сможет ли Северная Корея разжечь большую войну на Дальнем Востоке

00:18

В Раде не могут договориться из-за законопроекта о мобилизации: спорят по 3 вопросам

08 января, понедельник
23:38

Полиция задержала эпатажную звезду "Х-Фактора" Андрея Мацевко

23:21

Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности: кто попал в список

23:17

От чеснока и лука до перца: лучшие семена для выращивания рассады в январе

22:45

Выявили нарушений на 10 миллиардов: Умеров рассказал о разоблачении схем в Минобороны

22:29

Более 1 миллиона дронов для ВСУ: Федоров оценил возможности Украины

22:11

Поставок недостаточно: Шольц сделал важное заявление о помощи Украине

21:37

23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

21:19

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять