Месть за 'Киевстар': хакеры оставили Москву без интернета

Хакеры удалили 20 ТВ данных, а именно - официальный сайт провайдера "М9ком", сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.

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В Москве "лег" интернет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Украинские хакеры из группировки Blackjack взломали московский интернет-провайдер "М9ком" и снесли его серверы. В результате часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на свои источники, хакеры удалили 20 ТВ данных, а именно - официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.

В Москве не работает интернет / obozrevatel.com

obozrevatel.com

Хакеры заявили, что "М9ком" – это лишь разминка перед реальным бада-бумом, который будет серьезной местью за Киевстар.

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Кибервоины, вероятно, имеют отношение к СБУ. Они выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании и опубликовали для исследования всем желающим (ссылку открывать через браузер TOR).

Хакерская атака на Киевстар

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что российские хакеры незаконно получили доступ к системе "Киевстар" еще в мае прошлого года, и могли получить доступ к личным данным абонентов еще до атаки 12 декабря.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

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