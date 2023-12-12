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Украинские хакеры "положили" всю РФ: Кремль потерял контроль над налогами и сборами

Ангелина Подвысоцкая
12 декабря 2023, 15:59
Киберподразделения ГУР атаковали один из центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ.
хакер
Украинские хакеры атаковали Федеральную налоговую службу / Коллаж: Главред, фото: pexels, ГУР

В России "рухнула" вся Федеральная налоговая служба. Произошло это благодаря киберподразделениям ГУР. Подробности спецоперации рассказали в разведке.

Украинские хакеры смогли получить доступ к одному из хорошо защищенных ключевых центральных серверов.

"В результате кибератаки все серверы получили вредоносное ПО. Параллельно таким же образом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, которая обслуживала ФНС РФ", - говорится в сообщении.

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Серьезные проблемы появились в более чем 2300 региональных серверах по всей РФ и в оккупированном Крыму. Благодаря двум кибератакам полностью удалось ликвидировать конфигурационные файлы, которые обеспечивали функционирование разветвленной системы РФ. Также была уничтожена вся база данных и ее резервные копии.

Это парализовало связь между центральным офисом в Москве и территориальными управлениями.

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период. Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины", - пишет разведка.

Россияне пытаются реанимировать налоговую систему уже четвертый день. Специалисты говорят, что этот паралич может длиться минимум месяц, а восстановить систему в полном объеме в ближайшее время будет просто невозможно.

В ГУР акцентировали на том, что Кремль потерял контроль за налогами и сборами.

Сбой в работе мобильных операторов

Напомним, 12 декабря утром произошел серьезный сбой в работе мобильного оператора Киевстар. Абоненты по всей стране сообщали об отсутствии сети и невозможности совершения звонков. Официальный сайт компании также оказался недоступным.

Впоследствии в Минцифры рассказали, что случилось с нацроумингом и почему он не работает. Причиной недоступности нацроуминга стала невозможность передачи сетью Киевстар информации об их абонентах другим операторам. Это было вызвано хакерской атакой на ядро сети.

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ГУР кибератака Россия
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