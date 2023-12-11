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Захватить город и взять военных в плен: эксперт назвал цель оккупантов в Авдеевке

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2023, 00:24
Российские оккупанты хотят взять в плен военных ВСУ и захватить военную технику.
Захватить город и взять военных в плен: эксперт назвал цель оккупантов в Авдеевке
Россияне пытаются окружить Авдеевку, чтобы взять много пленных / коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку. Они хотят окружить город и взять в плен как можно больше украинских военных. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак, сообщает Эспрессо.

Также они хотят "затрофеить" западную военную технику, амуницию украинских военных и боеприпасы.

"Оккупанты надеются захватить в плен большое количество украинских военных, по возможности уничтожить их", - сказал Ступак.

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Российские оккупанты хотят отодвинуть украинских военных от Донецка, поэтому продолжают давление на Авдеевском направлении.

"Сегодня оккупанты давят под Авдеевкой, кладут множество людей и техники. Россиянам надо взять Авдеевку, им осталось 5-6 км, которые они считают, в наиболее узком месте перебить наше сообщение и как они говорят: "Авдеевский гарнизон будет окружен", - сказал Ступак.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что оккупанты России вошли в Авдеевку. Оккупационные войска агрессора России зашли в Авдеевку Донецкой области с северо-востока и захватили там часть дачного поселка. В той же локации находятся и очистные сооружения.

В ISW сообщили, что оккупанты захватили очистные сооружения города. Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт.

Эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки. Рассвет заявил, что возле Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм продлится до наступления важной даты в жизни Путина.

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война в Украине Авдеевка ВСУ вторжение России
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