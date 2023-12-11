Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

Украинские военные держат позиции на левобережье Херсонщины. Зимой они смогут улучшить свою логистику из-за замерзания Днепра. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Он отметил, что ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ. Скоро украинские военные смогут форсировать Днепр.
"На левобережье Херсонщины больше всего внимания к себе привлекают Крынки. До этого еще был плацдарм у Антоновского моста. На самом деле ситуация на этом направлении складывается в нашу пользу. Сейчас Днепр будет замерзать и это даст нашим войскам возможность форсировать реку, а также переправлять тяжелую технику", - сказал Тимочко.видео дня
Это позволит украинским военным быстрее продвигаться в сторону Крыма. Для российских оккупантов это создает огромную угрозу.
"Дальнейшее продвижение ВСУ позволит атаковать оккупантов с флангов. Фактически плацдарм на Левобережье Херсонщины заставляет не спать оккупантам, которые занимаются обороной Крыма. Они понимают, что следующими будут они", - добавил он.
Бои на южном фронте
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне засыпают бомбами и готовят резервы. Войска РФ перебрасывают дополнительные подразделения из Запорожской области и формируют резервы.
Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины. Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.
Капитан первого ранга Евгений Лупаков сделал прогноз по левобережью Херсонщины. Существуют три фактора, которые мешают ВСУ прорвать оборону оккупантов РФ на левобережье Херсонщины и пойти в перед, сказал Евгений Лупаков.
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