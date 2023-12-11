Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

Замерзание Днепра позволит активно форсировать реку и перебросить технику на левый берег Херсонской области.

https://glavred.info/ukraine/zsu-atakuvatimut-z-flangiv-zsu-pochnut-nablizhatis-do-krimu-vzimku-10524131.html Ссылка скопирована

ВСУ будут продвигаться на Левобережье Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ

Украинские военные держат позиции на левобережье Херсонщины. Зимой они смогут улучшить свою логистику из-за замерзания Днепра. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ. Скоро украинские военные смогут форсировать Днепр.

"На левобережье Херсонщины больше всего внимания к себе привлекают Крынки. До этого еще был плацдарм у Антоновского моста. На самом деле ситуация на этом направлении складывается в нашу пользу. Сейчас Днепр будет замерзать и это даст нашим войскам возможность форсировать реку, а также переправлять тяжелую технику", - сказал Тимочко. видео дня

Это позволит украинским военным быстрее продвигаться в сторону Крыма. Для российских оккупантов это создает огромную угрозу.

"Дальнейшее продвижение ВСУ позволит атаковать оккупантов с флангов. Фактически плацдарм на Левобережье Херсонщины заставляет не спать оккупантам, которые занимаются обороной Крыма. Они понимают, что следующими будут они", - добавил он.

Бои на южном фронте

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне засыпают бомбами и готовят резервы. Войска РФ перебрасывают дополнительные подразделения из Запорожской области и формируют резервы.

Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины. Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.

Капитан первого ранга Евгений Лупаков сделал прогноз по левобережью Херсонщины. Существуют три фактора, которые мешают ВСУ прорвать оборону оккупантов РФ на левобережье Херсонщины и пойти в перед, сказал Евгений Лупаков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.