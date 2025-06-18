Укрзализныця повышает цены: за что пассажирам придется платить больше

Цены компания повысит впервые за 6 лет.

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Что подорожает в поездах / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Что сообщили в Укрзализныце:

Стоимость чая в поездах Укрзализныци вырастет вдвое

Укрзализныця пересмотрит цены и на другие напитки

С 18 июня Укрзализныця впервые за 6 лет повышает цены на чай и кофе в поездах. Как сообщили в компании, это произойдет в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования.

Стоимость стакана классического чая выросла с 10 до 20 гривен. Кроме этого пересмотр цен - до 20 гривен, коснется и газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка "3 в 1".

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"Зато цены на все напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что цены на билеты и в дальнейшем будут удерживаться без изменений, как и с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Укрзализныця - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда.

Накануне стало известно, что в Укрзализныце появились первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины. В новых вагонах появятся розетки, индивидуальные столики для пассажиров на верхних полках и не только это.

Ранее также в Укрзализныце произошел массовый технический сбой, из-за которого перестали работать онлайн сервисы. Тогда невозможно было приобрести билеты в приложении или на сайте.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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