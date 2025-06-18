Резкий скачок на рынке: в Украине переписали цены на крупы

Цены на гречку, рис и макароны изменились, но по-разному.

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Сколько стоят крупы в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: pexels

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В Украине подорожали гречка и макароны

Цена на длинный рис осталась неизменной

Цены на продукты в Украине постоянно меняются. Не исключением являются и крупы, которые то дешевеют, то растут в цене. На сайте Минфина появилась обновленная статистика стоимости базовых круп.

Цены на гречку в этом месяце повысились, но незначительно По состоянию на 18 июня в супермаркетах в среднем она стоит 34,22 гривны за килограмм, в то время как в прошлом месяце украинцы ее покупали по 34,13 гривен.

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С ценами на рис ситуация несколько иная. Килограмм длинного пропаренного риса в июне стоит 54,10 гривны, хотя в мае он стоил 68,13 гривен. Цена на длинный рис вообще не претерпела изменений и составляет 58,50 гривны. А вот круглый рис подорожал на 71 копейку и стоит 72,96 гривны.

На макароны в этом месяце цена также несколько выросла. Если в мае килограмм стоил 35,24 гривны, то сегодня цена находится на уровне 37,45 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что в прошлом месяце килограмм молодого картофеля можно было купить в среднем за 89,15 гривны. Однако, по состоянию на 17 июня, такое же количество молодого картофеля стоит 47,37 гривны. Таким образом цена на сезонный овощ уменьшилась примерно на 42%.

Ранее сообщалось, что в Украине существенно выросли цены на фрукты. Например, средняя стоимость абрикосов в этом году превышает 150 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили.

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