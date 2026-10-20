Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

Вы узнаете:
- Как приготовить сочные рыбные котлеты
- Что добавить в фарш для рыбных котлет
Рыбные котлеты - простое и в то же время универсальное блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Их можно подать в качестве основного блюда на обед или ужин, дополнив гарниром или легким салатом. Но чтобы котлеты получились по-настоящему нежными и сочными, важно знать несколько кулинарных секретов.
Главред расскажет, что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились идеальными на вкус.
Что добавить в фарш для котлет
Опытные кулинары рекомендуют добавлять в фарш картофельное пюре. Оно удерживает влагу, благодаря чему котлеты не пересыхают во время жарки, и одновременно придает фаршу нежность. На полкилограмма трески достаточно двух чашек пюре, чтобы получить нужную текстуру.
Как приготовить вкусные рыбные котлеты
Ингредиенты
- 500 г трески;
- 2 чашки картофельного пюре;
- ½ чашки панировочных сухарей;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. дижонской горчицы;
- 1 ч. л. вустерского соуса;
- 2 ст. л. измельченной петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- ½ ч. л. копченой паприки;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- соль и черный перец по вкусу;
- оливковое масло для жарки;
Способ приготовления
Треску следует ненадолго проварить в едва кипящей воде, примерно пять минут. Слейте жидкость, остудите рыбу и разберите её вилкой на небольшие кусочки. Добавьте картофельное пюре, яйцо, сухари, горчицу, вустерский соус, петрушку, измельченный чеснок, паприку и лимонный сок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Если масса получается слишком жидкой, постепенно добавьте ещё немного сухарей.
Сформируйте шесть–восемь котлет толщиной около 1,3 см. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты на среднем огне по три–четыре минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
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Об источнике: TwoSleevers
TwoSleevers - это американский кулинарный ресурс, основанный блогершей Урваши Питре, которая популяризирует простые и быстрые рецепты для Instant Pot, мультиварки и аэрофритюрницы. Сайт ориентирован на аудиторию, стремящуюся к здоровому питанию, в частности к кето и low-carb, и предлагает адаптированные блюда различных кухонь мира. Он позиционируется как практический справочник для домашних поваров в США и за их пределами, которые хотят готовить полезно и без лишних сложностей.
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