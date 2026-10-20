Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

Рыбные котлеты могут оставаться нежными внутри и покрываться аппетитной золотистой корочкой, если правильно приготовить фарш.

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Рецепт сочных котлет на сковороде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как приготовить сочные рыбные котлеты

Что добавить в фарш для рыбных котлет

Рыбные котлеты - простое и в то же время универсальное блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Их можно подать в качестве основного блюда на обед или ужин, дополнив гарниром или легким салатом. Но чтобы котлеты получились по-настоящему нежными и сочными, важно знать несколько кулинарных секретов.

Главред расскажет, что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились идеальными на вкус.

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Что добавить в фарш для котлет

Опытные кулинары рекомендуют добавлять в фарш картофельное пюре. Оно удерживает влагу, благодаря чему котлеты не пересыхают во время жарки, и одновременно придает фаршу нежность. На полкилограмма трески достаточно двух чашек пюре, чтобы получить нужную текстуру.

Как приготовить вкусные рыбные котлеты

Ингредиенты

500 г трески;

2 чашки картофельного пюре;

½ чашки панировочных сухарей;

1 яйцо;

1 ст. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. вустерского соуса;

2 ст. л. измельченной петрушки;

1 зубчик чеснока;

½ ч. л. копченой паприки;

1 ст. л. лимонного сока;

соль и черный перец по вкусу;

оливковое масло для жарки;

Способ приготовления

Треску следует ненадолго проварить в едва кипящей воде, примерно пять минут. Слейте жидкость, остудите рыбу и разберите её вилкой на небольшие кусочки. Добавьте картофельное пюре, яйцо, сухари, горчицу, вустерский соус, петрушку, измельченный чеснок, паприку и лимонный сок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Если масса получается слишком жидкой, постепенно добавьте ещё немного сухарей.

Сформируйте шесть–восемь котлет толщиной около 1,3 см. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты на среднем огне по три–четыре минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

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Об источнике: TwoSleevers TwoSleevers - это американский кулинарный ресурс, основанный блогершей Урваши Питре, которая популяризирует простые и быстрые рецепты для Instant Pot, мультиварки и аэрофритюрницы. Сайт ориентирован на аудиторию, стремящуюся к здоровому питанию, в частности к кето и low-carb, и предлагает адаптированные блюда различных кухонь мира. Он позиционируется как практический справочник для домашних поваров в США и за их пределами, которые хотят готовить полезно и без лишних сложностей.

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