Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

О кончине артиста 19 октября сообщили его представители.

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Умер Ричард Рил / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с актером

Чем он прославился

Американский актер Ричард Рил, знакомый зрителям по культовой комедии "Офисное пространство" (Office Space), умер в возрасте 78 лет.

Как пишет People, он скончался 15 октября в Лос-Анджелесе естественной смертью, сообщили представители артиста.

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О кончине артиста 19 октября сообщили его представители. В заявлении они отметили, что карьера Рила охватила почти пять десятилетий и включала более 400 работ в кино, на телевидении и в театре. Коллеги также вспомнили его доброту и готовность поддерживать молодых актеров и начинающих кинематографистов.

Роль, которая сделала его узнаваемым

Одной из самых известных работ Рила стал фильм "Офисное пространство", вышедший в 1999 году. Актер сыграл Тома Смыковски - менеджера, которого увольняют из компании Initech. Впоследствии герой попадает под машину, получает крупную компенсацию и получает возможность воплотить в жизнь собственную бизнес-идею.

Умер Ричард Рил / Фото Википедия

Несмотря на то что Рил часто исполнял второстепенные роли, его персонажи запоминались зрителям. Он умел одинаково убедительно играть комедийных героев и представителей власти - полицейских, охранников и руководителей.

Более 400 работ в кино и на телевидении

За свою карьеру актер снялся в таких известных фильмах, как "Слава", "Беглец", "Казино", "Свадебный переполох" и "Девичник в Вегасе". Он также появлялся во франшизе "Звездный путь".

На телевидении Рил запомнился зрителям по ситкому "Основание для жизни" (Grounded for Life), где играл Уолта Финнерти. Среди других его работ - эпизодические роли в сериалах "Западное крыло", "Морская полиция: Спецотдел", "C.S.I.: Место преступления" и "Барри".

Актер продолжал сниматься и в последние годы жизни. Среди его недавних проектов - фильмы, вышедшие в 2026 году.

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О персоне: Ричард Рил Ричард Рил - американский характерный актёр. Фильмография Рили включает более 400 работ в кино и на телевидении, что делает его одним из лидеров по числу появлений на экране. Он исполнял постоянные роли в ситкомах "Феррис Бьюллер" (1990-1991) и "Основа для жизни" (2001-2005). Также снимался в фильмах "Слава", "Жареные зелёные помидоры", "Освободите Вилли", "Беглец", "Казино", "Призраки Миссисипи", "Офисное пространство", "Мужчина по вызову", "Загадочная кожа", "Человек с Земли", "Техасская резня бензопилой 3D", сериалах "Квантовый скачок", "Она написала убийство", "Элли Макбил", "Коломбо", "Западное крыло", "Молодые и дерзкие", "Американская домохозяйка" и других.

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