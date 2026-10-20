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Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

Алена Кюпели
20 октября 2026, 15:29
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Украинская красавица Даша Астафьева показала, как тредчане отнеслись к новости о диктанте.
Даша Астафьева
Даша Астафьева прочитает текст для диктанта/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Кратко:

  • Что написала Астафьева в ответ на хейт
  • Что не понравилось пользователям социальной сети

Певица и актриса Даша Астафьева, которая в этом году прочитает Радиодиктант национального единства, ответила на волну хейта.

По мнению некоторых "экспертов" из социальной сети Threads, актриса Астафьева является недостаточно профессиональной, чтобы исполнить почетную миссию начитки радиодиктанта.

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Сама актриса жестко и остроумно ответила на хейт.

"Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"? Безобразие. "Давайте в следующем году еще какую-нибудь Джессику позовем - смачно плюнем в корешок правописания". Я должна переименоваться, а тогда уже Конституционный Суд Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса подумает, подхожу ли я им", - пишет Даша.

Даша Астафьева остроумно ответила на хейт
Даша Астафьева остроумно ответила на хейт / Скриншот Threads

"Не понравилось, что я снималась для Playboy 20 лет назад. Разве женщина с обложки журнала, который тайком передавали одноклассники друг другу на переменах, достойна кого-то "объединить"? Она, наоборот, ассоциируется у всех с уединением!" - троллит артистка.

Даша Астафьева остроумно ответила на хейт
Даша Астафьева остроумно ответила на хейт / Скриншот Threads

"Писали, что я молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта - это ненормально. И что я старая и некрасивая, мне пора покупать тонометр, а не играть в забавы - это ненормально. Писали это лысые мужчины, старше меня", - рассказывает она.

Даша Астафьева остроумно ответила на хейт
Даша Астафьева остроумно ответила на хейт / Скриншот Threads

Она также добавила, что стоит сделать еще трио, квартет, соберем стадион чтецов!". "Диктант - это очень серьезно, - пишет в фейсбуке учительница с цветами на аватарке, - разве вы не понимаете?!" Перед глазами предстали испуганные дети, которые вытирают пот со лба сменкой на физру. Конечно, диктант должен стать для всех нас серьезным испытанием, а не забавой. Мы же с вами живем в мире райских пони, которые вместо троллейбусов возят нас не на работу, а в голубой оазис с цветущими абрикосами и финиковыми пальмами", - иронизирует артистка.

Даша Астафьева
Даша Астафьева ответила на хейт / Скриншот YouTube

Когда состоится Радиодиктант национального единства 2026

Всеукраинский радиодиктант прозвучит в 11:00 во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Его традиционно будут транслировать в прямом эфире на всех платформах "Суспільного". В этом году во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства пройдет сбор на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Повернись живим".

Даша Астафьева инфографика
Даша Астафьева инфографика / Фото: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, что в американском городе Санрайз, штат Флорида, была задержана Владислава Роговенко (Колесниченко), которая прославилась благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки".

Ранее также американский актер Ричард Рил, знакомый зрителям по культовой комедии "Офисное пространство" (Office Space), умер в возрасте 78 лет.

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О персоне: Даша Астафьева

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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