РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

Трагическая новость о гибели Инны Марюхны и маленькой Ангелины стала тяжелым ударом для родственников, знакомых и коллег.

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У жертв вражеского удара вся жизнь была впереди / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Национальная полиция Украины, instagram.com/_veducha_inna_/

Кратко:

В Харьковской области в результате атаки РФ погибли учительница и её ребёнок

Коллеги вспоминают погибшую как светлого и искреннего человека

Страна-агрессор Россия вечером 19 октября атаковала Харьковскую область "шахедом". В результате вражеского удара по парку возле кафе погибли учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

Об этом в Facebook сообщил Нововодолажский лицей №1. Там отметили, что Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, учила первым жизненным шагам и дарила детям всё тепло своего сердца.

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"Её доброта, искренность и профессионализм навсегда останутся в памяти коллег и воспитанников. Ужасно больно, что вместе с ней ушла и её доченька Ангелина. Две жизни, две души, впереди которых должно было быть столько света. Выражаем самые искренние соболезнования семье", - говорится в сообщении.

Вместе с 28-летней мамой и 1-летней дочкой этот целенаправленный российский удар унес жизни 11-летней девочки и еще 3 взрослых.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

При этом ключевой целью России остается украинская энергосистема во всех регионах. Москва стремится нанести ей максимальный ущерб, чтобы ухудшить условия жизни гражданского населения и заставить Киев согласиться на перемирие на российских условиях.

Удары РФ по Харьковской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября пострадали 11 человек, ещё троих удалось спасти. Тела двух человек нашли под завалами.

Ранее, утром 12 октября, Россия атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города. Есть пострадавшие.

Накануне стало известно, что Россия днём 5 октября атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Зафиксированы попадания в Слободском районе города.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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