Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в среду
- Какая новая стоимость злотого
На среду, 21 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар снова подорожал, а стоимость евро осталась неизменной. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На среду официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,07 грн/долл. При этом 20 октября валюта стоила 45,00 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 7 копеек.
Стоит добавить, что самый высокий курс доллара в Украине был установлен НБУ 14 октября. Тогда валюта достигла отметки 45,08 грн/долл.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 21 октября установлен на уровне 50,53 грн/евро, что соответствует показателям 20 октября. Таким образом, стоимость валюты осталась неизменной.
Курс злотого
Курс польского злотого на среду установлен на уровне 11,54 грн/злотый. 20 октября эта валюта стоила 11,55 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 1 копейку.
Когда доллар может подорожать до 46 гривен
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.
По его словам, это базовый сценарий, вероятность которого составляет 65%.
"НБУ уже показал, что 45 грн/долл. - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и стремится прийти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривню по нормальному курсу", - отметил аналитик.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что курс доллара на межбанке 19–25 октября, вероятно, будет держаться в коридоре 44,85–45,25 грн, а евро - 50–51 грн.
Финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что следующей отметкой станет коридор 46–47 гривен за доллар, и рынок может достичь его уже этой зимой.
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозировал, что в октябре курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/долл. А на динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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