Точно дороже, чем в прошлом году: цены на любимый фрукт существенно выросли

В прошлом году абрикосы стоили 90 грн/кг.

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Цены на обрыкосы "кусаются" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стоят абрикосы в Украине

Что будет в будущем с ценами на фрукт

Сезон фруктов в самом разгаре, поэтому прилавки украинских рынков и супермаркетов ярко пестрят оранжевыми абрикосами. Но с яркими красками лета появились и высокие цены. Например, средняя стоимость абрикосов превышает 150 грн/кг. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркнул, что цены на абрикосы существенно выросли, если сравнить с прошлым годом.

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По его словам, в среднем, цены на прилавках супермаркетов составляют 150-160 грн/кг против 90 грн/кг в прошлом году.

Стоимость фрукта зависит от сорта и страны происхождения. К примеру, в "Сильпо" турецкие абрикосы стоят 141,9 грн за килограмм, а узбекская "Ананаска" - уже 239 грн/кг.

На рынках в разных регионах цены также отличаются. Например, на Оболони в Киеве абрикосы можно приобрести от 120 до 200 грн/кг. Во Львове за фрукт придется отдать около 200 грн/кг.

На одесском "Привозе" абрикосы продают по 120-150 грн/кг.

Аналитик УКАБ отмечает, что в этом году самая низкая цена на абрикосы может составлять около 100 грн за килограмм. Это возможно только при условии роста импорта. Наибольшее количество украинских абрикосов традиционно появляется на рынке в июне-июле. Именно в этот промежуток времени можно ожидать незначительного снижения цен.

Гопка объяснил, что основным фактором, который негативно повлиял на ситуацию с урожаем абрикосов и ценами, стали неблагоприятные погодные условия, в частности весенние заморозки.

Кроме этого, на стоимость влияют дополнительные расходы на защиту и подкормку растений, поскольку они были в стрессовом состоянии из-за погодных аномалий.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Напомним, на этой неделе в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили.

Тем временем во фруктово-ягодном сегменте продолжают снижаться цены на землянику садовую. Ее стоимость установлена на уровне 110-170 грн/кг. Также в очередной раз подешевела груша. Цены упали с 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

Как писал Главред, популярная ягода также подорожала. Цены на клубнику в Украине выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на сегодня стоимость ягоды на украинских рынках колеблется в пределах 150-200 гривен.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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